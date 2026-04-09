Konya’daki bu noktada dağıtılıyor! Tek tek herkese verildi

Tarım Haftası etkinlikleri kapsamında Konya Kültürpark'ta kurulan stantda vatandaşlara karaçam fidanı dağıtımı tüm hızıyla devam ediyor. Doğaya katkı sağlamak ve yeşil alanları artırmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlik, her yaştan ziyaretçinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Yetkililer, fidan dağıtımının belirlenen süre boyunca devam edeceğini belirtti.

VATANDAŞLARDAN ETKİNLİĞE YOĞUN KATILIM

Kültürpark'a gelen vatandaşlar, ücretsiz olarak dağıtılan karaçam fidanlarını alarak hem doğaya katkı sağlıyor hem de ağaçlandırma çalışmalarına destek veriyor. Özellikle çocukların ve gençlerin etkinliğe gösterdiği ilgi dikkat çekerken, aileler de bu anlamlı etkinlikten memnuniyet duyduklarını ifade ediyor.

KARAÇAM FİDANI NEDİR?

Karaçam fidanı, bilimsel adı Pinus nigra olan, dayanıklı ve uzun ömürlü bir çam türünün genç halidir. Genellikle kuraklığa ve zorlu iklim koşullarına karşı dirençli olan karaçam, Türkiye'de yaygın olarak yetişir. Erozyonla mücadelede önemli bir rol oynayan bu ağaç türü, aynı zamanda ormanların sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşır.

DOĞAYA NEFES OLMAK İÇİN DAVET

Yetkililer, tüm vatandaşları Kültürpark'taki standa davet ederek fidan dağıtımına katılmaya ve doğaya katkıda bulunmaya çağırıyor. Tarım Haftası kapsamında düzenlenen bu tür etkinliklerin, çevre bilincinin artırılmasına önemli katkı sağladığı vurgulanıyor.

(Meltem Aslan)