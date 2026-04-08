Konya’dan 5 liraya aldı 80 liraya sattı! Bakanlık harekete geçti

Ticaret Bakanlığı, haksız kazanç ve fahiş fiyat artışlarına yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. Yapılan incelemelerde üretici ile tüketici fiyatı arasındaki büyük fark dikkat çekti.
5 LİRAYA ALDI 80'E SATTI
Konya'nın Ereğli ilçesine bağlı merkez köylerde üreticiden 5,30 TL'ye alınan salatalığın, Diyarbakır'da faaliyet gösteren bir komisyoncu tarafından zincir markete 12 TL'ye satıldığı belirlendi. Aynı ürünün zincir market raflarında tüketiciye 79,99 TL'den sunulduğu tespit edildi.
BİBERDE YÜKSEK KAR MARJI
Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı merkez köylerde üreticiden 130 TL'ye alınan yeşil sivri biberin, ilgili firma tarafından zincir markete 140 TL'ye satıldığı ortaya çıktı. Ürünün marketteki satış fiyatının ise 249,99 TL olduğu görüldü.
BAKANLIKTAN YAPTIRIM ADIMI
Ticaret Bakanlığı, ortaya çıkan bu fiyat farklarıyla ilgili gerekli idari yaptırımların uygulanması için konuyu Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk etti. Denetimlerin artarak devam edeceği bildirildi.
