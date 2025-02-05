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Konya’nın 3 ilçesinde eğitim-öğretime 1 gün ara

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Konya’nın 3 ilçesinde eğitim-öğretime 1 gün ara
Konya’nın üç ilçesinde eğitime olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle bir gün ara verildi.

Doğanhisar Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları ve buzlanma sebebiyle ilçemiz genelindeki tüm okullar Perşembe günü (yarın) eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir. Engelli,hamile ve kronik hastalığı bulunan kamu personeli de idari izinli sayılacaktır." notu düşüldü.

Hadim ilçesinde eğitime 1 gün ara
Hadim Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada yoğun kar yağışının devam etmesi, gece sıcaklığının -10 derece düşeceği tahmin edilmesi, buzlanma riskinin oluşması, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı Perşembe (yarın) günü eğitim-öğretime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

Halkapınar ilçesinde 1 gün eğitime ara
Halkapınar Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada yoğun kar yağışı buzlanma ve tipi nedeniyle Hıfzıssıha Kurulu Kararı ile Perşembe (yarın) günü tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildiği aktarıldı.

Ereğli'de taşımalı eğitime ara
Ereğli Kaymakamlığı'nın yaptığı açıklamada ise kar yağışının yarın öğle saatlerine kadar aralıklı devam edeceği ve sabah saatlerinde sıcaklıkların -7 dereceye kadar düşmesi beklendiğinden olası sıkıntıların önüne geçmek için, "taşımalı eğitime" Perşembe (yarın) günü ara verildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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