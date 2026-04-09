GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,618 TL
EURO
52,046 TL
STERLİN
60,002 TL
GRAM
6.843 TL
ÇEYREK
11.639 TL
YARIM
23.210 TL
CUMHURİYET
45.954 TL
KONYA Haberleri

Konya’nın bir ilçesine lapa lapa kar yağdı! Beyaz bereket mahallelerde görüntülendi

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Toros Dağları'nın yamaçlarında yer alan Halkapınar ilçesine bağlı yüksek rakımlı mahallelerde kar yağışı etkisini gösterdi. Özellikle gece saatlerinde başlayan yağış, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bölgeyi beyaza bürüdü.

YÜKSEK RAKIMLI MAHALLELER BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kar yağışı; Seydifakıllı, Eskihisar, Kayasaray, Çakıllar, Osman Köseli ve Delimahmutlu mahallelerinde etkili oldu. Soğuk hava dalgasıyla birlikte gelen kar, özellikle yüksek kesimlerde yaşamı kısmen etkilerken, kartpostallık manzaralar da oluşturdu.

EN YOĞUN KAR YAĞIŞI YASSIKAYA'DA GÖRÜLDÜ

Bölgede en yoğun kar yağışının ise zirveye yakın konumda bulunan Yassıkaya Mahallesi'nde görüldüğü belirtildi. Kar kalınlığının diğer mahallelere göre daha fazla olduğu Yassıkaya'da, yer yer ulaşımda aksaklıklar yaşanabileceği ifade edildi.

VATANDAŞLARA UYARI

Yetkililer, yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşları buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ayrıca sürücülerden, özellikle sabah ve gece saatlerinde yola çıkarken tedbirli olmaları istendi.

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER