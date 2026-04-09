Konya’nın bir ilçesine lapa lapa kar yağdı! Beyaz bereket mahallelerde görüntülendi

Toros Dağları'nın yamaçlarında yer alan Halkapınar ilçesine bağlı yüksek rakımlı mahallelerde kar yağışı etkisini gösterdi. Özellikle gece saatlerinde başlayan yağış, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bölgeyi beyaza bürüdü.

YÜKSEK RAKIMLI MAHALLELER BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kar yağışı; Seydifakıllı, Eskihisar, Kayasaray, Çakıllar, Osman Köseli ve Delimahmutlu mahallelerinde etkili oldu. Soğuk hava dalgasıyla birlikte gelen kar, özellikle yüksek kesimlerde yaşamı kısmen etkilerken, kartpostallık manzaralar da oluşturdu.

EN YOĞUN KAR YAĞIŞI YASSIKAYA'DA GÖRÜLDÜ

Bölgede en yoğun kar yağışının ise zirveye yakın konumda bulunan Yassıkaya Mahallesi'nde görüldüğü belirtildi. Kar kalınlığının diğer mahallelere göre daha fazla olduğu Yassıkaya'da, yer yer ulaşımda aksaklıklar yaşanabileceği ifade edildi.

VATANDAŞLARA UYARI

Yetkililer, yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşları buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ayrıca sürücülerden, özellikle sabah ve gece saatlerinde yola çıkarken tedbirli olmaları istendi.

(Meltem Aslan)