Beşiktaş’ta Başkan Hasan Arat istifa etti!

Trendyol Süper Lig’de Göztepe’ye 4-2 yenilerek şampiyonluk yarışından kopan Beşiktaş’ta ayrılıklar devam ediyor. Siyah-beyazlı kulüpte Hasan Arat istifa etti.

Beşiktaş'ta Süper Lig'de alınan Göztepe yenilgisi taşları yerinden oynattı. Peş peşe ayrılıklar yaşanırken siyah-beyazlı yönetim olağanüstü toplandı.

HASAN ARAT, BEŞİKTAŞ AŞ BAŞKANLIĞINDAN İSTİFA ETTİ!

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, istifa etti. Yeni başkan Hüseyin Yücel oldu."Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.11.2024 tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde; Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hasan ARAT'ın Yönetim Kurulu Başkanlığından ve üyeliğinden istifasının kabulüne, istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Hüseyin YÜCEL'in TTK'nın 363. Maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere atanmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

VARDAR: ÖZEL KARARLAR ALDIK

Asbaşkan Mete Vardar yönetim kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu."Çok önemli bir süreç yaşıyoruz. Beşiktaş'a katkı sağlamak için yönetim ve arkadaşlarımız elimizden geleni yapıyoruz. Umut ediyoruz ki mayısa kadar kulübü iyi noktaya getirmek istiyoruz. Zaman zaman gelen baskılardan sonra bazı kararlar almamanız gerekiyor. Özellikle Onur Göçmez, Beşiktaş'ın önemli bir değeri. Dün kendisinin böyle bir yaklaşımı oldu. Bu kararın gerçekleşmemesi yönünde uğraş verdik ve kendisi sağ olsun çok önemli bir adım attı. Görevine devam edecek. Işıl Hanım da düşüncelerini ifade etti. Resmi bir durum yok. Umut ediyoruz ki o da görevine devam edecek noktaya gelecektir.""Samet Ağabey, Beşiktaş'ın önemli bir değeridir. Biz de bu konuyla ilgili değerlendirmeleri yapıyoruz. Umut ediyorum ki alınan bütün kararların faydası olur. Önemli bir süreç yaşıyoruz. 3 Aralık'ta nasıl geldiysek aynı heyecanla devam ettiğimizi tüm kamuoyunun bilmesini istiyorum"

"SAMET HOCA VE FRIEDEL AYNI DEĞİL"

"Belki algı olarak oluştu ama Samet Hoca'nın bize çok katkıları olmuştur. Her iki ismi birlikte değerlendirmemek lazım. Zaman içinde gerekli açıklamalar yapılacaktır. Bu, bu şekilde yansımış olabilir ama iki isim aynı noktada değerlendirilmesi doğru olmaz. Bu kararın ne sebeplerle alındığı noktasında sayın başkanımız gerekli açıklamayı yapacaktır.""ÖZEL KARARLAR ALDIK"

"Özel kararlar aldık. 3 Aralık'ta nasıl geldiysek aynı heyecanla devam ediyoruz. Sayın başkanımız Hasan Arat, sayın ikinci başkanımız Hüseyin Yücel, tüm yönetim, aynı heyecanla ilerlemeye devam ediyoruz. İnşallah camiamız bu birlik ve beraberliği devam ettirir.

"HASAN ARAT'IN ADAYLIĞI

"Konuştuğumuz tek konu Beşiktaş'a katkı sağlamak. Biz bunun çabasında olacağız. Hasan başkanımız çok değerlidir. Bununla ilgili kendisi açıklama yapar."

Kaynak: Haber Merkezi