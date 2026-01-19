CANLI ANLATIM | Konyaspor 0-1 Eyüpspor

Konyaspor ile Eyüpspor arasında oynanacak Trendyol Süper Lig karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu.
KONYASPOR'UN İLK 11'İ
Teknik Direktör Çağdaş Atan, Eyüpspor karşısına şu 11 ile çıkıyor:
Bahadır, Yhoan, Uğurcan, Adil, Guilherme, Marko, Morten, Türüç, Svendsen, Muleka, Umut.
Yedekler: Deniz, Yasir, Tunahan, Bardhi, M. Bostan, Berkan, Bazoer, Jin-Ho, Arif, M. İbrahimoğlu.
EYÜPSPOR'UN İLK 11'İ
Konuk ekip Eyüpspor'un sahaya çıkacağı ilk 11 ise şu şekilde:
Jankat Yılmaz, Emir Ortakaya, Jérôme Onguéné, Arda Yavuz, Talha Ulvan, Taşkın İlter, Mateusz Legowski, Baran Ali Gezek, Lenny Pintor, Metehan Altunbaş, Umut Bozok.
Yedekler: Kerim Yerlikaya, Lucas Calegari, Gilbert Mendy, Kutlay Şatlı, Andre Charles, Deniz Aydoğdu, Christ Saidia, Denis Radu, Angel Torres.
DÜDÜK ÖMER FARUK TURTAY'DA
Konyaspor ile Eyüpspor arasında oynanacak karşılaşmayı Antalya bölgesi hakemlerinden Ömer Faruk Turtay yönetecek. Turtay'ın yardımcılıklarını Gökhan Barcın ve Orhun Aydın Duran üstlenecek. Süleyman Bahadır ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.
Konyaspor, iç sahada taraftarının desteğiyle galibiyet hedeflerken; Eyüpspor ise deplasmandan puan ya da puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor. Karşılaşmanın sonucu, lig sıralamasındaki dengeleri doğrudan etkileyecek.
Maç hakemin düdüğüyle başladı...
MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR;
17' Deniz Türüç tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
22' Jackson Muleka, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
39' Konyaspor Marko Jevtovic ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Marko Jevtovic tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
40' Bu dakikada Tümosan Konyaspor takımı tabelayı değiştirme fırsatına çok yaklaşıyor. Altı pas içerisinden Morten Bjorlo tarafından çekilen şut defans tarafından engelleniyor.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
İKİNCİ YARI BAŞLADI
50' Metehan Altunbaş Eyüpspor takımını öne geçiren golü atıyor.
53' Ceza sahası içinde topla buluşan Umut Bozok, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.