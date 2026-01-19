GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,36
EURO
50,39
STERLİN
58,24
GRAM
6.582,14
ÇEYREK
10.821,51
YARIM ALTIN
21.524,20
CUMHURİYET ALTINI
42.912,75
SPOR Haberleri

CANLI ANLATIM | Konyaspor 0-1 Eyüpspor

Hasan Yıldırım
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

CANLI ANLATIM | Konyaspor 0-1 Eyüpspor
Süper Lig’in 18. haftasında heyecan başladı! TÜMOSAN Konyaspor-Eyüpspor, Konya Stadyumu’nda karşı karşıya geliyor.

Konyaspor ile Eyüpspor arasında oynanacak Trendyol Süper Lig karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu.

KONYASPOR'UN İLK 11'İ

Teknik Direktör Çağdaş Atan, Eyüpspor karşısına şu 11 ile çıkıyor:

Bahadır, Yhoan, Uğurcan, Adil, Guilherme, Marko, Morten, Türüç, Svendsen, Muleka, Umut.

Yedekler: Deniz, Yasir, Tunahan, Bardhi, M. Bostan, Berkan, Bazoer, Jin-Ho, Arif, M. İbrahimoğlu.

EYÜPSPOR'UN İLK 11'İ

Konuk ekip Eyüpspor'un sahaya çıkacağı ilk 11 ise şu şekilde:

Jankat Yılmaz, Emir Ortakaya, Jérôme Onguéné, Arda Yavuz, Talha Ulvan, Taşkın İlter, Mateusz Legowski, Baran Ali Gezek, Lenny Pintor, Metehan Altunbaş, Umut Bozok.

Yedekler: Kerim Yerlikaya, Lucas Calegari, Gilbert Mendy, Kutlay Şatlı, Andre Charles, Deniz Aydoğdu, Christ Saidia, Denis Radu, Angel Torres.

DÜDÜK ÖMER FARUK TURTAY'DA

Konyaspor ile Eyüpspor arasında oynanacak karşılaşmayı Antalya bölgesi hakemlerinden Ömer Faruk Turtay yönetecek. Turtay'ın yardımcılıklarını Gökhan Barcın ve Orhun Aydın Duran üstlenecek. Süleyman Bahadır ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

Konyaspor, iç sahada taraftarının desteğiyle galibiyet hedeflerken; Eyüpspor ise deplasmandan puan ya da puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor. Karşılaşmanın sonucu, lig sıralamasındaki dengeleri doğrudan etkileyecek.

Maç hakemin düdüğüyle başladı...

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR;

17' Deniz Türüç tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

22' Jackson Muleka, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

39' Konyaspor Marko Jevtovic ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Marko Jevtovic tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

40' Bu dakikada Tümosan Konyaspor takımı tabelayı değiştirme fırsatına çok yaklaşıyor. Altı pas içerisinden Morten Bjorlo tarafından çekilen şut defans tarafından engelleniyor.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İKİNCİ YARI BAŞLADI

50' Metehan Altunbaş Eyüpspor takımını öne geçiren golü atıyor.

53' Ceza sahası içinde topla buluşan Umut Bozok, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

 

Gözden Kaçmasın
Konya’da bugün vefat edenler 19 Ocak 2026 Pazartesi
Konya’da bugün vefat edenler 19 Ocak 2026 Pazartesi Haberi görüntüle

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER