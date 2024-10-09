Türkiye Satranç Federasyonu’nda yeni başkan Fethi Apaydın
TürkiyeSatranç Federasyonu’nun Ankara’da yapılan 6’ncı Olağan Genel Kurulu’nda Fethi Apaydın başkan seçildi.
Türkiye Satranç Federasyonu'nun 6'ncı Olağan Genel Kurulu, bugün Ankara'da gerçekleştirildi. Eski Başkan Gülkız Tulay'ın tekrar aday olmadığı Türkiye Satranç Federasyonu başkanlık seçimine tek aday olarak giren Apaydın, başkanlık seçimine katılım gösteren delegelerin çoğunluğunun oyunu alarak 4 yıllığına başkan seçildi. Yönetim kurulu ve mali raporların ibra edildiği genel kurula 199 delegeden 149'u katıldı. 14 oyun geçersiz olduğu seçimde 135 oy alan Fethi Apaydın, Türkiye Satranç Federasyonu'nun yeni başkanı oldu.
Fethi Apaydın'ın yönetiminde Ömer Asım Ötegen, Turgay Seçkin Serpil, Alper Efe Ataman, Berk İpek, Kadir Açıkbaşlar, Ferat Bilgin, Mehmet Faruk Bülbül, İnanç Dinçsoy, Bülent Mert Dikeç ve Cesur Küçük yer aldı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”