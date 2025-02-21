UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman başlayacak, saat kaçta?

Avrupa futbolunun kulüp seviyesindeki ikinci büyük turnuvası olan UEFA Avrupa Ligi'nde, son 16 turu eşleşmeleri belli oluyor.
Play-off turu rövanş maçlarının tamamlanmasının ardından yapılacak kura çekimi ile son 16 turunun maç takvimi şekillenecek. Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray, rövanş maçlarını kazanarak adını son 16 turuna yazdırırsa, kura çekiminden gelecek rakiplerini bekleyecekler.
Peki, "Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman ve saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçları ne zaman oynanacak?" İşte detaylar...
UEFA AVRUPA LİGİ SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?
Avrupa futbolunun kulüp seviyesindeki ikinci büyük organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde play-off etabı rövanş maçlarıyla sona eriyor. Bu turda rakiplerini eleyen takımlar, son 16 turuna katılma hakkı kazanacak.
Fenerbahçe, Anderlecht karşısında Kadıköy'de aldığı 3-0'lık galibiyetle avantajlı bir skor elde etti ve tur için önemli bir adım attı.
Galatasaray ise, Hollanda'daki ilk maçı 4-1 kaybetmesinin ardından, bu akşam saat 20.45'te sahasında AZ Alkmaar'ı ağırlayarak, tur şansını son maça taşımayı hedefliyor.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Galatasaray Avrupa Ligi son 16 turuna kalması durumunda Manchester United ya da Tottenham'ın rakibi olacak.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Fenerbahçe bu aşamayı geçmesi durumunda son 16 turunda Olympiakos ya da Rangers'ın rakibi olacak.
UEFA AVRUPA LİGİ SON 16 TURU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, HANGİ TAKIMLAR VAR?
Kura çekimleri, İsviçre'nin Nyon şehrindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenecek. UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi TSİ 14.00'te, Avrupa Ligi kura çekimi ise TSİ 15.00'te yapılacak.
Konferans Ligi kurası ise TSİ 16.00'da gerçekleştirilecek.
UEFA AVRUPA LİGİ TAKVİMİ
Play-off turu: 13 ve 20 Şubat 2025
Son 16 turu: 6 ve 13 Mart 2025
Çeyrek finaller: 10 ve 17 Nisan 2025
Yarı finaller: 1 ve 8 Mayıs 2025
Final: 21 Mayıs 2025
(Berna Ata)
Kaynak: Haber Merkezi