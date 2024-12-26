Türk Telekom 5G akıllı tarım projesini Çorum’da başlattı

Türk Telekom, ZTE iş birliği ile tarımda dijital dönüşümü ve modernizasyonu amaçlayan 5G akıllı tarım projesini Çorum’da başlattı. Proje kapsamında bölgede kurulan Pilot 5G ağına drone’lar ve akıllı tarım makineleri gibi ileri teknolojiler entegre edildi. 5G’nin yüksek hızlı ve düşük gecikmeli bağlantı özellikleriyle otomatik ilaçlama, gübreleme ve hassas sulama gibi görevleri yerine getirildi.

Şirket, Çorum'da kullanıma sunduğu ticari 5G şebekesinde ZTE'nin veri hızını artıran yeni nesil kablosuz ürünlerini entegre etti. Şirketin Türkiye'de 5G altyapısını güçlendirme ve dijital dönüşümü hızlandırma vizyonunu destekleyen bu iş birliği ile aynı zamanda enerji verimliliği yüksek, çevre dostu ve gelişmiş bir 5G ağı kurarak hem operasyonel verimliliğin artırılması hem de kullanıcılara daha hızlı ve kesintisiz bir dijital deneyim sunulması hedefleniyor. Çorum'da hayata geçirilen pilot projede enerji tüketiminde yüksek oranda azalma, kullanıcı hızlarında ve güç verimliliğinde belirgin oranda artış görüldü.

ORHAN: TARIMI TEKNOLOJİYLE GÜÇLENDİRİYORUZ

Türk Telekom Network Genel Müdür Yardımcısı Zafer Orhan, "Türkiye'nin dijital dönüşümünün lideri olarak, ülkemizi yeni nesil teknolojilerle buluşturmak için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Çorum'da ZTE iş birliği ile hayata geçirdiğimiz bu öncü proje aracılığıyla, yalnızca teknolojik yeteneklerimizi güçlendirmekle kalmıyor, iş hedeflerimizin merkezine yerleştirdiğimiz sürdürülebilirlik konusunda güçlü bir adım daha atarken, aynı zamanda tarımı teknolojiyle güçlendirme, yaşam standartlarını iyileştirme ve sosyo-ekonomik kalkınmayı destekleme vizyonumuzu ortaya koyuyoruz” dedi.

PENG: TÜRKİYE'NİN DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜNDE YENİ BİR KİLOMETRE TAŞI OLUYORUZ

ZTE Corporation Avrupa ve Amerika Bölge Başkanı ve Netaş Yönetim Kurulu Başkanı Aiguang Peng, "Türk Telekom ve ZTE arasındaki bu stratejik iş birliği, 5G teknolojisinin minimum gecikme süresi ve yüksek güvenilirlik gibi ileri düzey özellikleriyle Türkiye'nin dijital dönüşümünde yeni bir kilometre taşı olurken, aynı zamanda küresel telekomünikasyon endüstrisi için ileri bir standart oluşturma potansiyeli taşımaktadır. ZTE olarak, Türk Telekom ile olan ortaklıklarımızı güçlendirerek, kullanıcı deneyimini çok daha iyileştiren, verimliliği artıran ve akıllı çözümler sunan yenilikçi uygulamaları hayata geçirmeyi, böylece küresel dijital dönüşüm sürecine katkı sağlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

DAHA FAZLA BÖLGEYE YAYILMASI HEDEFLENİYOR

Türk Telekom ve ZTE proje kapsamında, bölgede yüksek hızlı, düşük gecikmeli bir 5G ağı kurarken, bu ağı drone'lar ve akıllı tarım makineleri gibi teknolojilerle entegre etti. 5G ağının sunduğu bağlantı ile, yerel drone'lar otomatik pestisit ve gübre püskürtme, verimli su kullanımı sağlamak için hassas sulama gibi görevleri yerine getiriyor. Ayrıca, otonom sürüş teknolojisini benimseyen çiftçilerin, özellikle yoğun tarım sezonlarında ekim ve hasat süreçlerini otomatikleştirmeleri sağlandı. 5G akıllı tarım teknolojilerinin daha fazla bölgeye yayılması planlanırken, tarımda verimlilik ve kaynak tasarrufu hedefleniyor.

Kaynak: DHA