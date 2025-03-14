14 Mart 2025 RAMAZAN AYI CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ | En güzel, dualı, ayetli, resimli, farklı, anlamlı cuma mesajları ve sözleri

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, sevdiklerine hayırlı Cuma mesajları göndermek isteyenler, en anlamlı ve özel mesajları araştırmaya başladı. İslam dünyasında büyük bir huzur ve coşkuyla karşılanan mübarek Ramazan ayında, Cuma günü için özel dua ve dileklerle sevdiklerinize mesajlar göndererek manevi bağlarınızı güçlendirebilirsiniz. WhatsApp, SMS, Facebook, TikTok ve Twitter gibi sosyal medya platformları üzerinden “Hayırlı Cumalar“ veya “Cumanız Mübarek Olsun“ gibi anlamlı dileklerle iyi temennilerinizi iletebilirsiniz. İşte, 14 Mart 2025 Cuma günü için en güzel, kısa ve uzun dualı Cuma mesajları...

Ramazan ayında Cuma mesajlarına ilgi her zamankinden daha fazla. Ayetler, hadisler ve dualarla zenginleştirilmiş anlamlı mesajlar, "on bir ayın sultanı" olarak bilinen Ramazan'ın bu mübarek gününde sevdiklerinize gönderebileceğiniz içten dileklerle aranızdaki manevi bağı daha da güçlendiriyor. İşte, bu özel zaman diliminde sevdiklerinize gönderebileceğiniz yeni, farklı, resimli ve duygusal Cuma mesajları ve sözleri için alternatifler.

14 MART 2025 CUMA MESAJLARI

Ya Rabbi bu mübarek Ramazan ve Cuma günü hürmetine: Sana açılan elleri, Sana yönelen gönülleri, Sana bükülen boyunları, Sana yalvaran dilleri ne olur boş çevirme Allah'ım.

"Mübarek Ramazan ayının ilk Cuma'sında Rabbim, rızkımıza bolluk, kalbimize ferahlık, ömrümüze bereket versin inşallah."

"Rahmet ve bereketin bol olduğu bu kutsal Ramazan ayının Cuma gününde dualarınızın kabul olmasını diliyoruz.

"Mübarek cumamızın feyzi üzerinize olsun, dualarınızın Allah katında makbul olmasını niyaz ediyoruz."

"Kapınıza gelen bir kediye, camınıza konan bir kuşa sırtınızı dönmeyin. Unutmayın ki bu evren bizler kadar onların da. Cumanız mübarek olsun."

"Gölgesinde otur amma... Yaprak senden incinmesin… Hayırlı Cumalar"

"Bugün sizi Allah'a yaklaştırsın ve kalbinizi O'nun sevgisi ve bereketiyle doldursun."

"Ramazan, insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun, hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Cumanız Mübarek Olsun. Hayırlı Cumalar."

İsyanınız nefsinize, İtaatiniz Rabbinize olsun. Rabbim bizi nefsine isyan eden ve Rabbine itaat eden kullarından eylesin inşallah. Hayırlı Cumalar, Allah'ın Selamı ve Rahmeti üzerinize olsun.

Cennet bahçelerinin gülleri yüzünüze, bülbüllerin nameleri dilinize, Allah'ın sevgisi gönlünüze ve bu güzel günün bereketi üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar.

"Bu mübarek Cuma gününde, Ramazan'ın getirdiği huzur ve bereketin kalplerimizi sarıp sarmalamasını dilerim. Hayırlı Cumalar ve mutlu Ramazanlar!"

"Cuma gününün feyziyle, Ramazan ayının maneviyatı birleşsin; dualarınız kabul, iftarlarınız bereketli olsun. Hayırlı Cumalar!"

DUALI CUMA MESAJLARI 14 MART 2025

"Ramazan ayının bu mübarek Cuma gününde, tüm dualarınızın kabul olmasını dilerim. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar!"

"Bu mübarek Cuma gününde, Ramazan'ın manevi huzuru ile kalplerimiz aydınlansın. Sevdiklerinizle birlikte, huzurlu ve bereketli bir Ramazan geçirmeniz dileğiyle. Hayırlı Cumalar!"

"Allah'ın sevgisi ve merhametiyle dolu bir Cuma günü geçirmenizi dilerim. Ramazan ayının bolluk, bereket ve maneviyatını hep birlikte yaşayalım. Hayırlı Cumalar ve Ramazanlar."

"Bu Cuma, dualarımızın yükseldiği, kalplerimizin bir olduğu özel bir gün. Ramazan ayının bize getirdiği huzur ve maneviyatla, Allah'a yakın olmayı diliyorum. Hayırlı Cumalar."

"Cuma gününün barışı ve Ramazan ayının bereketi üzerinize olsun. Sevdiklerinizle paylaştığınız her iftar, size huzur getirsin. Hayırlı Cumalar."

"Bu mübarek Ramazan ayında, Cuma gününün getirdiği esenlikle, dualarınız kabul olsun. Gönüller bir, sofralar bereketli olsun. Hayırlı Cumalar."

Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl. Amin. Hayırlı cumalar.

-" Allahım! Bilerek veya bilmeyerek isledigimiz hatalarimizi, günahlarimizi bagsla. BizlereMerhamet buyur. süphesiz Sen merhametlilerin en merhametlisisin.”

- Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun.

EN ANLAMLI CUMA MESAJLARI 14 MART 2025

Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: "Fakirleri kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sâyesinde Allah'dan yardım görüp ve rızıklandığınızdan şüpheniz olmasın.” (Ebû Dâvûd, Cihâd 70)

Esirgeyen ve Bağışlayan Allah'ın adıyla "Her türlü hamd ve övgü, kuluna Kitab'ı indiren ve onda hiçbir yanlışlığa yer vermeyen Allah'a mahsustur.” (Kehf, 18/1) Dualarınızın kabul olması dileğiyle.

Ey Allah'ım! Yaptığımız işlerde muvaffakiyetler ihsan et bizlere. Kötü yollara geçenleri gittikleri yoldan geri çevir. Evlerimize mutluluk ihsan eyle. Taşımakta zorlanacağımız yüklerle bizleri sınavdan geçirme. Darda ve muhtaç koyma. Amin. Cumanız mübarek olsun.

Rabbim nefsimize ‘celaliyle', kalbimize ‘cemaliyle', hayatımıza ‘hikmetiyle', hatalarımıza ‘rahmetiyle', mahşerde ‘Muhammedîyle' yardım etsin inşallah. Hayırlı Cumalar.

Elimde bir şeyim yok deme: Yüzündeki tebessüm en büyük sadakadır. Diyecek sözüm yok deyipte susma: Allah'ın selamı en büyük kelamdır. Kimseye yardım edemiyorum deyip ümidini kesme: Ettiğin dua en büyük yardımdır. Ümidim yok deyip gaflete dalma: Rabbimin kapısı her zaman açıktır. Dua ve Selametle Hayırlı Cumalar.

Allah'ım, Seni umuyor ve Sana dua ediyorum. Beni hayırlı umutlarıma kavuştur.Omzumuzda onca günah yüküyle, sana açtık ellerimizi! Derinden bir of değil, yürekten bir af diliyoruz. Günahlarımı bağışla. Senin her şeye gücün yeter. Hayırlı Nurlu Cumalar.

Cumamız mübarek dualarımız ve tövbelerimiz kabul olsun. Selamların en güzeli sizlerin üzerine olsun. Allah cumanızı kabul ve mübarek eylesin.

Ey Rabbim… Sen'den dünya ve ahirette af ve afiyet diliyoruz. Her türlü semavi ve arzi afet ve belaları üzerimizden uzaklaştırmanı istiyoruz. Cumanız mübarek ve kabul olur inşallah…

CUMA MESAJLARI 2025

Öyle bir dua et ki; günahın tövbenin büyüklüğünden ağlasın…Şeytandan Yaradan'a sığın ki nefsin seni değil; sen nefsini yakasın. Hayırlı Cumalar.

Mübarek cuma günü, tüm hayırlara vesile olsun inşallah! Kıldığımız namazlar, ettiğimiz duaların kabul olması dileğiyle! Hayırlı Cumalar.Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür kapanmaz. Sen umudunu kaybetme, Rabbim kulunu bırakmaz. Hayırlı Cumalar...

Ya Rabbim; bu mübarek cuma günün yüzü suyu hürmetine biz aciz kulların ne derdi varsa, ne sıkıntısı varsa; dertlilere deva, hastalara şifa, borçlu kullarına edalar nasip et Ya Rabbim. Biz kulların dualarını kabul et… Hayırlı nurlu cumalar….

Allah'ım hamd Sanadır. Salatın, övdüğün ve seçtiğin kulun ve Resulün Muhammed'e ve Onun pak aline, ashabına olsun. Bize bu büyük Cuma gününde alemlere rahmet olarak gönderdiğin Resulüne salat ve selam ederek, katından bağışlanma ve kurtuluş ümit etmeyi nasip et. Cumanız mübarek olsun.

Allah'ım! Senden bu günün ve yarının bildiğim ve bilmediğim ne kadar hayır varsa hepsinden isterim. Senden cenneti ve cennete yaklaştıracak söz ve amelleri isterim. Cumanız mübarek olsun.

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı cumalar.

Ya Rabbi! Sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme, amin. Hayırlı nurlu cumalar.

Kalp kırmayı bıraktığımız, birlik olduğumuz bir cuma günü olması dileğiyle... Hayırlı Cumalar...

Cuma günleri, duanın kabul olacağı bir an vardır. Cuma'nın gündüzü, gecesinden daha kıymetlidir Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah

Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Cumanız mübarek olsun.

AYETLİ CUMA MESAJLARI 2025

Allah'ım, 'kin, kibir ve kim ne der' hastalıklarından sana sığınırım. Bu güzel cuma gününü senin rızan için sevgi ve muhabbet içinde geçirmeyi nasip eyle. Amin. Cumamız mübarek olsun.

Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur'an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…

"Mübarek Ramazan ayının ilk Cuma'sında Rabbim, rızkımıza bolluk, kalbimize ferahlık, ömrümüze bereket versin inşallah."

"Rahmet ve bereketin bol olduğu bu kutsal Ramazan ayının Cuma gününde dualarınızın kabul olmasını diliyoruz.

"Mübarek cumamızın feyzi üzerinize olsun, dualarınızın Allah katında makbul olmasını niyaz ediyoruz."

Bu mübarek Cuma gününde, Ramazan'ın huzuru ve bereketi üzerimize yağsın. Dualarınızın kabul olması dileğiyle. Hayırlı Cumalar ve Ramazanlar."

"Ramazan ayının manevi atmosferi içinde, bu Cuma günü dualarınızın kabul olmasını dilerim. Gönüller bir, sofralar bereketli olsun. Hayırlı Cumalar."

"Cuma gününün feyziyle, Ramazan'ın bereketi evlerinize konuk olsun. Bu mübarek günlerde yapılan duaların, verilen sadakaların kabul olması dileğiyle. Hayırlı Cumalar."

"Allah'ın rahmeti, bereketi ve mağfireti ile dolu bir Cuma günü geçirmenizi dilerim. Ramazan ayının bu özel zamanında, dualarınızın ve ibadetlerinizin kabul olmasını temenni ederim. Hayırlı Cumalar."

"Bu Cuma, Ramazan ayının manevi huzurunu ve birliğini yansıtan bir gün olsun. Sevdiklerinizle beraber, imanla dolu huzurlu bir gün geçirmenizi dilerim. Dualarda buluşmak ümidiyle, Hayırlı Cumalar."

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2025

Kaynak: Haber Merkezi