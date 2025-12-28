GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

1925’te İstanbul Erkek Lisesinde öğrenim gören hangi yazar, öğretmenlerinin sandalyesine iğne koydukları gerekçesiyle tüm sınıf arkadaşlarıyla birlikte okuldan atılmıştır? Kim Milyoner Olmak İster sorusu

Güncelleme Tarihi:

1925’te İstanbul Erkek Lisesinde öğrenim gören hangi yazar, öğretmenlerinin sandalyesine iğne koydukları gerekçesiyle tüm sınıf arkadaşlarıyla birlikte okuldan atılmıştır? Kim Milyoner Olmak İster sorusu

Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bu kez Türk edebiyatı ve edebiyatçıların gençlik yıllarına dair dikkat çeken bir soru izleyicilerin karşısına çıktı. Ünlü bir şairin öğrencilik döneminde yaşadığı ilginç bir olay merak uyandırdı.

1925'te İstanbul Erkek Lisesinde öğrenim gören hangi yazar, öğretmenlerinin sandalyesine iğne koydukları gerekçesiyle tüm sınıf arkadaşlarıyla birlikte okuldan atılmıştır?

A: Orhan Veli Kanık
B: Sait Faik Abasıyanık
C: Attila İlhan
D: Can Yücel

1925'te İstanbul Erkek Lisesinde öğrenim gören hangi yazar, öğretmenlerinin sandalyesine iğne koydukları gerekçesiyle tüm sınıf arkadaşlarıyla birlikte okuldan atılmıştır? sorusunun cevabı

Doğru cevap: B: Sait Faik Abasıyanık

