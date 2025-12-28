1925’te İstanbul Erkek Lisesinde öğrenim gören hangi yazar, öğretmenlerinin sandalyesine iğne koydukları gerekçesiyle tüm sınıf arkadaşlarıyla birlikte okuldan atılmıştır? Kim Milyoner Olmak İster sorusu

Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bu kez Türk edebiyatı ve edebiyatçıların gençlik yıllarına dair dikkat çeken bir soru izleyicilerin karşısına çıktı. Ünlü bir şairin öğrencilik döneminde yaşadığı ilginç bir olay merak uyandırdı.
1925'te İstanbul Erkek Lisesinde öğrenim gören hangi yazar, öğretmenlerinin sandalyesine iğne koydukları gerekçesiyle tüm sınıf arkadaşlarıyla birlikte okuldan atılmıştır?
A: Orhan Veli Kanık
B: Sait Faik Abasıyanık
C: Attila İlhan
D: Can Yücel
1925'te İstanbul Erkek Lisesinde öğrenim gören hangi yazar, öğretmenlerinin sandalyesine iğne koydukları gerekçesiyle tüm sınıf arkadaşlarıyla birlikte okuldan atılmıştır? sorusunun cevabı
Doğru cevap: B: Sait Faik Abasıyanık
Kaynak: Haber Merkezi