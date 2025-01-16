2025 yılı Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Kadir Gecesi bu yıl hangi güne denk geliyor?
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2024’te 10-11-12 Nisan tarihleri arasında eda edilen Ramazan Bayramı’nın bu yıl ne zaman eda edileceği merak ediliyor. Peki 2025 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı hangi tarihte? İşte detaylar...
Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olan Ramazan ayı, 2025 yılında 1 Mart Cumartesi günü başlayacak. İlk sahur, 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece yapılacak.
Bu mübarek ay, 29 Mart Cumartesi günü sona erecek ve 30 Mart Pazar günü Ramazan Bayramı başlayacak.
Ramazan ayı, İslam inancında oruç tutmanın yanı sıra, paylaşma, yardımlaşma ve ibadetlerle manevi huzuru artırma dönemi olarak kabul edilir. Bu süreçte Müslümanlar, gün boyu oruç tutarak nefislerini terbiye eder.
Kadir Gecesi ne zaman?
Kur'an-ı Kerim okumaya ve hayır işlerine yönelirler. Ayrıca, Ramazan'ın en önemli gecesi olan Kadir Gecesi, 26 Mart 2025 Çarşamba gecesine denk geliyor.
Ramazan ayının ardından gelen Ramazan Bayramı ise 30 Mart Pazar günü başlayacak ve 1 Nisan Salı günü sona erecek. Bu dönemde, Müslümanlar bayram namazı kılarak, sevdikleriyle bir araya gelip bayram coşkusunu yaşayacaklar.
2025 yılında Ramazan ayı, 1 Mart Cumartesi günü başlayacak. İlk sahur, 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece yapılacak.
Bu mübarek ay, 29 Mart Cumartesi günü sona erecek ve 30 Mart Pazar günü Ramazan Bayramı başlayacak.
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