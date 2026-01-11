Ankara Tren Garı’ndan başlayan “Doğu Ekspresi“ seferinin son durağı hangi ilimizdedir? Beyaz’la Joker 500 bin tl’lik soru

Türkiye'nin en popüler ve nostaljik tren yolculuklarından biri olan Doğu Ekspresi, ülkenin iç kısımlarından en doğusuna uzanan masalsı bir rota çizer. Ankara Garı'ndan hareket eden tren, Anadolu'nun kalbinden geçerek yaklaşık 24-26 saatlik bir serüven sunar.

Ankara Tren Garı'ndan başlayan "Doğu Ekspresi" seferinin son durağı hangi ilimizdedir?

Ankara'dan kalkan Doğu Ekspresi'nin (ve Turistik Doğu Ekspresi'nin) son durağı Kars ilimizdir. Tren, Ankara'dan yola çıktıktan sonra Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum illerinden geçerek Kars Garı'na ulaşır. Toplamda 1.310 kilometrelik bir yol kat eden bu hat, özellikle kış aylarında karla kaplı Doğu Anadolu manzaraları eşliğinde eşsiz bir seyahat deneyimi yaşatır.

Cevap: Kars

