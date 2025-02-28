AYDIN SAHUR VAKTİ VE İFTAR SAATİ 2025 | Aydın için sahur saatleri saat kaçta bitiyor? Diyanet 1 Mart 2025 Aydın İmsak vakti saat kaçta okunuyor? Aydın Ramazan İmsakiyesi 2025

Aydın sahur vakti saat kaçta? Aydın sahur vakitleri ne kadar kaldı? Aydın sahura kaç dakika var? Aydın sahur kaçta başlıyor? Aydın için sahur saatleri saat kaçta bitiyor? Diyanet 1 mart 2025 Aydın Ramazan imsak vakti saat kaçta okunuyor? Bugün sahura ne zaman kalkacağız? Bilgileri haberin detayında..

Aydın sahur (imsak) vakti ve iftar saatleri 2025 Ramazan İmsakiyesi ile belli oldu. Diyanet Ramazan İmsakiyesi üzerinden yayınlanan 1 Mart 2025 Aydın sahur vaktini öğrenecek olan Müslümanlar, oruca niyet etmek için sahura bu bilgiler ışığında hazırlık yapacaklar.

On bir ayın sultanı ramazanın ilk teravih namazı 28 Şubat Cuma günü kılınacak, 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve aynı gün ilk iftar yapılacak. İslam aleminde heyecanla beklenen Ramazan ayında, sahur saati ve imsak vakitleri her ilde farklı saatte gerçekleşecek.

Oruç ibadetini ifa edecek olan Aydın'da yaşayan vatandaşlar, Aydın imsak vakti ne zaman, sahur saat kaçta? sorusunun yanıtı Ramazan İmsakiyesi 2025 ile öğrenebilecekler. Peki, 1 Mart 2025 Aydın sahur vakti kaçta, iftar saati ezan ne zaman okunacak? İşte, 2025 Aydın imsakiyesi ile iftar ve imsak-sahur vakitleri bilgisi.

AYDIN SAHUR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Aydın sahur vakti saat kaçta? Diyanet 1 Mart 2025 Aydın Ramazan imsak vakti saat kaçta okunuyor? Bugün sahura ne zaman kalkacağız?

Bugün 1 Mart 2025, Aydın sahur vakti saati 06:13 vaktinde okunacak.

İŞTE AYDIN RAMAZAN İMSAKİYESİ 2025

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi