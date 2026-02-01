Başkan Pekyatırmacı’dan Berat Kandili Mesajı

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Berat Kandili dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, af, rahmet ve bereket kaynağı olan bu mübarek gecenin; gönülleri yumuşatan, kırgınlıkları onaran ve tövbelerin af ile sonuçlandığı müstesna bir zaman dilimi olduğunu ifade etti.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Berat Kandili dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi olan Berat Kandili; kalplerin arındığı, duaların semaya yükseldiği, affın ve bağışlanmanın kapılarının ardına kadar açıldığı çok kıymetli bir gecedir. Bu mübarek gece, ilahi rahmet ve mağfiretin bolca tecelli ettiği müstesna bir zaman dilimidir ve geçmişimizi gözden geçirip gönüllerimizi arındırma, Yüce Allah'tan af dileme ve geleceğe umutla bakma imkanı sunmaktadır. Aynı zamanda hatalarımızdan ders alarak daha güzel yarınlara yönelmek için de bir fırsattır.

Berat Kandili'nin verdiği bu manevi imkanı en iyi şekilde değerlendirmeli; gönüller yaparak kalplerimizi yumuşatmalı, ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmalı ve birlik ile beraberliğimizi daha da güçlendirmeliyiz. Paylaşma, dayanışma ve kardeşlik duygularının bu mübarek gecenin ruhuyla daha da pekişmesini diliyor, bu gecede yapılan duaların kabul olmasını, hanelerimize huzur, şehrimize bereket, ülkemize birlik ve dirlik getirmesini Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum.

Bu mübarek gecede şehrimizin ve ülkemizin huzuru, milletimizin birlik ve beraberliği ve İslam âleminin selameti için dua edelim. Dualarımızda başta Gazze olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki mazlum Müslümanları unutmayalım. Rabbim bizleri sağlıkla Ramazan ayına ve bayrama kavuştursun.

Kandilimiz mübarek olsun".

Kaynak: Selçuklu Belediyesi Basın Bürosu