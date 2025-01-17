“Beyaz cennet’’sömestirde dolu; gecelik kişi başı konaklama 16 bin 500 TL

Türkiye’nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ’da, sömestir yoğunluğu başladı. Kayak pistlerinin 15 Aralık’ta açıldığı Uludağ’da kar kalınlığı 68 santimetre olurken, sömestir öncesi otellerdeki doluluk oranı yüzde 80’e ulaştı. Kayakseverlerin ’beyaz cennet’ olarak tanımladığı Uludağ’da sömestir tatilini geçirmek isteyenlerin, gecelik kişi başı 16 bin 500 TL’yi gözden çıkarması gerekiyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden, 17 otel, tesis ve 5 bin yatak kapasitesine sahip Uludağ'da, mevsimin ilk kar yağışı 17 Ekim'de düşerken, kayak pistleri 15 Aralık'ta açıldı. Sömestir öncesi otellerdeki doluluk oranı yüzde 80'e ulaşırken, yağan kar hem tatilcilerin hem de işletmecilerin yüzünü güldürdü. Kar kalınlığının 68 santimetre olduğu Uludağ'da hava sıcaklığı en yüksek 1, en düşük sıfırın altında 3 derece olarak ölçülürken, kayak pistleri yerli ve yabancı turistlerle doldu. Sömestirde, Uludağ'da tatil yapmak isteyenlerin bir gecelik konaklama maliyeti ise minimum 16 bin 500 TL'yi buluyor.

'YÜZDE 100 OLMASINI BEKLİYORUZ'

Hafta boyunca aralıklarla yağan karla birlikte pistlerdeki hareketliliğin arttığını söyleyen Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı, eski milli kayakçı Yahya Usta, "Uludağ'da sömestir tatiline ilgi oldukça yoğun, otellerde doluluk oranı şu anda yüzde 80'lerde seyrediyor. Sömestir başlangıcında bu oranın yüzde 100 olmasını bekliyoruz. Türkiye'de en erken kar, Uludağ'a yağar ve en geç Uludağ'da kalkar. Uludağ, büyük şehirlere yakın olmasından dolayı vatandaşlar için en uygun tatil yeri oluyor" dedi.

'KORSAN EĞİTMENLERDEN DERS ALMAYIN'

Kayak dersinin saatinin 3 bin TL, kayak ekipmanının günlük kiralama ücreti bin 300, skipass ücretinin bin 500 TL olduğu Uludağ'ın lokasyon olarak kayak öğrenmek isteyenler için en uygun adres olduğunu belirten Yahya Usta, eğitimin mutlaka belgesi olan öğretmenlerden alınması gerektiğine, aksi takdirde geri dönüşü olmayan sakatlanmaların yaşanabileceğine dikkat çekti. Usta, "Vatandaşlarımız, sakatlanma oranlarını düşürmek için bu tarz belgesi olmayan korsan eğitmenlerden ders almasın. İnsan hayatına olumsuz etkisinin olacağını düşündüğümüz bu konunun da takipçisi olacağız" diye konuştu.

'ARAPLAR, ULUDAĞ'I ÇOK BEĞENİYOR'

Uludağ'a yağan karla birlikte ziyaretçilerin arttığını söyleyen Kayak Antrenörü Metehan Taşdemir (25) ise "Uludağ'da 3 gün önce başlayan karla birlikte ziyaretçi yoğunluğu da arttı. Öğrencilerin ilgisi, buraya çok yüksek oluyor. Yurt dışından turistler geliyor ve özellikle Araplar, Uludağ'ı çok beğeniyor. Uludağ'da kayak yapmanın zevki çok başka, herkesi buraya davet ediyorum" dedi.

'ULUDAĞ'IN KEYFİ ÇOK BAŞKA OLUYOR'

Kayak yapmak için Uludağ'a geldiği söyleyen Mehmet Yıldırım, "Konser için Bursa'ya geldim. Daha sonrasında Uludağ'a çıkarak, kayak yapmaya başladım. Antalya'dan buraya geldim. Antalya'ya gelen turistler, şu an denize giriyor. Hatta geçen hafta babam denize girdi. Ben de şu an burada kayak yapıyorum. 8 senedir Uludağ'a geliyorum ve burada kayak yapmak çok eğlenceli oluyor. Uludağ'ın keyfi çok başka oluyor" diye konuştu.

'ARTIK SÖMESTİRDE ULUDAĞ'A GELECEĞİM'

Ortaokul öğrencisi Sümeyye Efe (12) de "İlk defa geldiğim Uludağ'da ilk kez kayak yapıyorum. Burası, gerçekten çok eğlenceli bir yer. Keşke buraya daha önceden ailemle gelip, keyifli vakit geçirseydim. Buradaki ortam çok güzel ve çok eğlenceli. Çok güzel zaman geçiriyorum ve artık sömestir tatilimde hep Uludağ'a geleceğim. Burası beklediğimden daha iyi bir kayak merkeziymiş" dedi.

Kaynak: DHA