Bu berber ücret almıyor! Bedava tıraş mobil hizmet

Emeklilerden para almayan berber salonu büyük taktir topluyor.



Yüzde yüz müşteri memnuniyeti!

Aksaray Belediyesi, emeklilere yönelik sunulan ücretsiz tıraş hizmetiyle büyük takdir topluyor. Haftanın her günü açık olan berber salonu, hijyenik ve konforlu bir şekilde hizmet vererek yaşlıların bakım ihtiyaçlarını karşılıyor.



Cumartesi de açık!

Talep olması durumunda cumartesi günleri de kapılarını emeklilere açan berber salonunun yanı sıra yine belediyeye ait mobil tıraş ekibi de var. Bu sayede evden çıkamayan yaşlı ve engelli bireyler profesyonel tıraş hizmetinden ücretsiz faydalanabiliyor.

Çok beğenildi!

Emeklilere hizmet veren berber salonunun sosyal belediyecilik noktasında önemli bir hizmet haline geldiğini söyleyen Aksaray Belediye Başkanı Enver Dinçer, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, belediyenin sosyal hizmetler konusunda referans gösterdiğini işaret ettiğini söyledi.