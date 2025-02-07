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Cuma namazı saat kaçta? 7 Şubat 2025 Konya, İstanbul, İzmir, Ankara namaz vakitleri...

Fatih Bayram
İnternet Editörü
Cuma namazı saat kaçta? 7 Şubat 2025 Konya, İstanbul, İzmir, Ankara namaz vakitleri...
Cuma saati, arama motorlarında illere göre sorgulanıyor. Peki, bugün cuma saat kaçta? Konya, İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı ne zaman kılınacak? İşte 7 Şubat 2025 namaz vakitleri...

Cuma gününün faziletini de, Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.) şöyle ifade buyurmuşlardır:

"Güneşin doğduğu günlerin en hayırlısı Cuma günüdür.”(Sünen-i Tirmizi Terc.,C.1, S.487.)

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan cuma saatleri belli oldu.

Cuma namazını cemaatle kılmak için camilerin yolunu tutacak olanlar, namaz vakitlerini sorguluyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir için öğle ezanı vakti ise arama motorlarında araştırılıyor.

Peki bugün cuma namazı kaçta? 7 Şubat Cuma namazı ne zaman kılınacak? Öğle ezanı kaçta okunuyor? İşte detaylar...

7 ŞUBAT CUMA SAATLERİ 2025

Konya'da bugün Cuma namazı saat 13.11'de kılınacak.

İstanbul'da bugün Cuma namazı saat 13.23'te kılınacak.

Ankara'da bugün Cuma namazı saat 13:08'de kılınacak.

İzmir'de bugün Cuma namazı saat 13:31'de kılınacak.

 

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