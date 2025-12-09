GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,62
EURO
49,47
STERLİN
56,78
GRAM
5.810,94
ÇEYREK
9.559,82
YARIM ALTIN
19.024,47
CUMHURİYET ALTINI
37.928,58
YAŞAM Haberleri

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy kaç yaşında, kimdir, nereli, evli mi?

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy kaç yaşında, kimdir, nereli, evli mi?
Gazeteci, yazar, program sunucusu, yönetmen ve yapımcı Mehmet Akif Ersoy, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Ersoy, İstanbul İl Jandarma ekipleri tarafından soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alındı.

Aralarında ünlü haber spikerlerinim de bulunduğu çok sayıda isim hakkında yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı.

Habertürk Genel Yayın Yönetmeni gözaltına alındı

Uyuşturucu soruşturması, Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'a uzandı. Ersoy, İstanbul İl Jandarma ekipleri tarafından soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı.

Mehmet Akif Ersoy kimdir?

Gazeteci, televizyon programcısı, yönetmen ve yapımcı Mehmet Akif Ersoy, 8 Ocak 1985'te İstanbul'da doğdu. Ersoy, medya dünyasında çok yönlü kariyeriyle tanınıyor.

2009'da 6 News televizyonunda muhabirlik yapan Ersoy, aynı yıl TRT'ye transfer edildi.

2010'da TRT Türk'ün Etiyopya Addis Ababa temsilciliğine getirilen Ersoy, Afrika'da önemli diplomatik ve bölgesel gelişmeleri sahadan aktardı. 2011'de Libya, Yemen, Şam ve Erbil gibi kritik bölgelerde TRT temsilcisi olarak görev yaptı.

Ersoy, 2012'de TRT'nin Mısır temsilcisi oldu. 2013'te TRT Arapça Koordinatör Yardımcılığı görevine atanarak bölgesel yayıncılık süreçlerinde aktif rol aldı.

TRT İstanbul Bölge Müdür Yardımcısı

2014 yılında TRT İstanbul Bölge Müdür Yardımcısı olarak göreve başlayan Ersoy, kurumsal yayıncılığın yönetim tarafında deneyim kazandı.

2015'te Kaddafi dönemini konu alan "Zenga Zenga" belgeselinin yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlendi. Aynı yıl Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Ortadoğu ve İslam Coğrafyası Sorumlu Başkan Müşaviri olarak görevlendirildi.

Dış Politika Dergisi ve Habertürk TV

2016'da Dış Politika Dergisi Genel Yayın Yönetmeni olan Ersoy, analiz ve dış politika odaklı yayıncılıkta uzmanlığını derinleştirdi.

2017'den itibaren Habertürk TV'de görev aldı; "Manşet" ve "Nedir Ne Değildir?" programlarını sunarak geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Dizilerde yönetmenlik

Ersoy, 2012 yapımı "Güzel Ülke" adlı televizyon dizisinin yönetmeni ve yapımcısı olarak da medya üretiminin farklı alanlarında görev aldı.

Evli mi?

Mehmet Akif Ersoy, 14 Ağustos 2022 tarihinde gazeteci Pınar Erbaş ile dünya evine girmiştir. Çiftin düğünü İstanbul'da gerçekleştirilmiştir. Bilinen bilgilere göre çiftin şu anda çocukları yoktur.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER