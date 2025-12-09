Tabii Spor Canlı Yayın Nasıl İzlenir? Frekansı Var Mı, Ücretli Mi?

Dijital içerik platformu Tabii bünyesinde yer alan Tabii Spor, canlı maç yayınları ve spor içerikleri sunarak spor severlerin ilgisini çekiyor. İşte platformun izlenme yöntemleri ve ücretlendirme detayları:

Tabii Spor Nedir ve Nasıl İzlenir?

Tanımı: Tabii Spor, TRT'nin dijital içerik platformu olan Tabii'nin spor yayınlarını barındıran bölümüdür. Canlı maç yayınları, ek bir donanım gerektirmeden internet üzerinden izlenebilir.

Cihazlar: Bilgisayar, tablet, akıllı telefon veya Smart TV (Akıllı Televizyon).

Erişim: Web tarayıcısı üzerinden tabii.com adresine giriş yaparak veya ilgili mobil uygulamayı cihazınıza yükleyerek erişim sağlayabilirsiniz. Uygulama veya siteye giriş yapıldıktan sonra "Canlı Yayınlar" ya da "Tabii Spor" sekmesinden aktif yayını seçebilirsiniz.

Tabii Spor Kanal Mı, Frekansı Var Mı?

Geleneksel Kanal Değil: Hayır, Tabii Spor geleneksel bir televizyon kanalı (uydu veya kablolu TV) değildir.

Frekansı Yok: İnternet tabanlı dijital bir platform olduğu için uydu ya da kablolu platformlarda kanal numarası veya frekansı bulunmamaktadır.

Tabii Spor TV'den İzlenebilir Mi?

Evet, izlenebilir.

Yöntem: Akıllı televizyon (Smart TV) kullanıcıları, televizyonlarının uygulama mağazasından Tabii uygulamasını indirerek, internet bağlantısı aracılığıyla canlı yayınları televizyon ekranında izleyebilirler.

Tabii Spor Ücretli Mi?

Platform Kaydı: Tabii platformuna kayıt olmak ücretsizdir ve temel içeriklere erişim sağlanabilir (Genellikle TRT'nin açık yayınladığı maçlar şifresiz izlenebilir).

Özel Yayınlar: Özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi gibi Avrupa kupası maçları veya yabancı kulüplerin özel karşılaşmaları için "Tabii Premium" aboneliği gerekebilir. Bu abonelik, reklamsız ve yüksek çözünürlüklü yayın imkanı sunar.

Şampiyonlar Ligi Yayınları

Bugün oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi maçları da Tabii Spor ekranlarında canlı yayınlanacaktır ve bu müsabakalar internet bağlantısı olan cihazlardan takip edilebilir.

Kaynak: Haber Merkezi