Hangi uyarıyı, İstanbul toplu ulaşımında ödeme cihazlarından duymamız muhtemeldir? Beyaz’la Joker 50 bin tl’lik soru

İstanbul'un dinamik toplu taşıma ağında (otobüs, metrobüs, vapur, metro ve Marmaray gibi), ödeme noktalarındaki validatör cihazları kullanıcıya bakiyesine dair sesli ve görsel bildirimler sunar.
Hangi uyarıyı, İstanbul toplu ulaşımında ödeme cihazlarından duymamız muhtemeldir?
İstanbulkartınızı ödeme cihazına okuttuğunuzda, kartınızdaki bakiye yolculuk ücretini karşılamaya yetmiyorsa cihazdan duyacağınız standart sesli uyarı "Yetersiz Bakiye" şeklindedir. Bu uyarıya genellikle ekran üzerindeki kırmızı bir ışık ve kısa, kesik bir ses tonu eşlik eder.
Cevap: Yetersiz Bakiye.
Kaynak: Haber Merkezi