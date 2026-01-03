Hangisi piştikçe küçülmez? Köfte, Ispanak, Mantar, Makarna! Çifte Milyon sorusu

Mutfakta sıkça karşılaşılan bu soru, hem yarışma programlarında hem de genel kültür testlerinde dikkat çekiyor. "Hangisi piştikçe küçülmez?” sorusu, ilk bakışta kafa karıştırsa da doğru cevap temel mutfak bilgisine dayanıyor.
Hangisi Piştikçe Küçülmez?
Doğru Cevap: Makarna
Köfte, ıspanak ve mantar pişirme sırasında içlerindeki suyu kaybettikleri için belirgin şekilde küçülür. Makarna ise tam tersine, pişerken su çeker ve hacmi artar. Bu nedenle piştikçe küçülmeyen, aksine büyüyen seçenek makarnadır.
Kaynak: Haber Merkezi