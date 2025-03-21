Kadir Gecesi ne zaman 2025? Kadir Gecesi hangi gün, ayın kaçında? Kadir Gecesi’nin önemi nedir?

Kadir Gecesi, İslam inancında Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı ve bin aydan daha faziletli kabul edilen mübarek bir gecedir. Ramazan ayının son on gününde, 27. gece olarak kutlanır. Bu gece, duaların kabul edildiği, günahların affedildiği ve rahmet kapılarının açıldığına inanılır. Peki, Kadir Gecesi hangi tarihe denk geliyor, ne zaman kutlanacak? Detaylar haberimizde...

Kadir Suresi'nde, bu gecenin melekler ve Cebrail'in yeryüzüne indiği, esenlik ve huzur getirdiği belirtilmiştir. Müslümanlar bu geceyi ibadet, dua, Kur'an tilaveti ve tövbe ile geçirerek manevi huzur ve affedilme dileğinde bulunurlar. KADİR GECESİ NE ZAMAN 2025? Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. gecesi idrak ediliyor. Dini günler takvimine göre Kadir Gecesi 26 Mart 2025 Çarşamba gününe denk geliyor. KADİR GECESİ ÖNEMİ NEDİR? Kadir Gecesi, İslam dininin inancına göre Kur'an'ın, Allah tarafından Cebrail adlı melek aracılığıyla Peygamber Muhammed'e vahiy olarak gelmeye başlandığı gecedir. Tarihsel olarak Ramazan ayının son günlerinde yer alır. Kur'an'da bu günün ''bin aydan daha hayırlı'' olduğu belirtilmiştir. DİNİ GÜNLER TAKVİMİ DİYANET 2025 1 Ocak 2025 Çarşamba Üç Ayların Başlangıcı 2 Ocak 2025 Perşembe Regaib Kandili 26 Ocak 2025 Pazar Miraç Kandili 13 Şubat 2025 Perşembe Berat Kandili 1 Mart 2025 Cumartesi Ramazan Başlangıcı 26 Mart 2025 Çarşamba Kadir Gecesi 29 Mart 2025 Cumartesi Arefe 30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramı 1. Gün 31 Mart 2025 Pazartesi Ramazan Bayramı 2. Gün 1 Nisan 2025 Salı Ramazan Bayramı 3. Gün 5 Haziran 2025 Perşembe Arefe 6 Haziran 2025 Cuma Kurban Bayramı 1. Gün 7 Haziran 2025 Cumartesi Kurban Bayramı 2. Gün 8 Haziran 2025 Pazar Kurban Bayramı 3. Gün 9 Haziran 2025 Pazartesi Kurban Bayramı 4. Gün 26 Haziran 2025 Perşembe Hicri Yılbaşı 5 Temmuz 2025 Cumartesi Aşure Günü 3 Eylül 2025 Çarşamba Mevlid Kandili 21 Aralık 2025 Pazar Üç Ayların Başlangıcı 25 Aralık Perşembe Regaib Kandili Kaynak: Haber Merkezi

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