Kış aylarında güvenli adımlar: Karlı zeminde nasıl kaymadan yürüyebiliriz?

Kış aylarında kar ve buzla kaplı yollar, yürürken dikkat edilmediğinde kazalara neden olabilir.
Özellikle buzlu zeminlerde kayıp düşmek, ciddi yaralanmalara yol açabilir. Peki karlı ve buzlu zeminlerde düşmeden yürümek için nelere dikkat etmek gerekiyor?
Dengeli ve yavaş adımlar atın
• Yürürken adımlarınızı kısa tutun ve acele etmeyin.
• Dengenizi sağlamak için kollarınızı yanlara açarak yürüyün.
• Ellerinizi cebinize sokmaktan kaçının; bu, dengenizi kaybetmenize neden olabilir.
Doğru ayakkabı seçimi
• Kaymaz tabanlı ve su geçirmez ayakkabılar tercih edin.
• Tabanı düz veya plastik ayakkabılardan kaçının; bu tür ayakkabılar buzda kaymayı artırır.
Penguen yürüyüşü yöntemi
• Buzlu zeminlerde "penguen yürüyüşü” olarak bilinen teknik oldukça etkili.
• Hafifçe öne eğilin, ağırlığınızı ön ayağınıza verin ve küçük adımlarla ilerleyin.
Tehlikeli alanlardan uzak durun
• Parlak ve ıslak görünen yüzeylerin buz olma ihtimali yüksektir. Bu alanlardan kaçının.
• Kaldırımlar yerine karlı alanlarda yürümek daha güvenli olabilir, çünkü kar buzdan daha az kaygandır.
Ek güvenlik önlemleri
• Gerekirse baston veya buzda yürümek için tasarlanmış destek ürünlerini kullanın.
• Yanınızda bir çanta taşıyorsanız, ağırlığını dengeli şekilde dağıtın.
Kış mevsiminde yürürken küçük önlemler büyük kazaların önüne geçebilir. Doğru ayakkabı seçimi, dengeli adımlar ve bilinçli bir şekilde hareket etmek güvenliğinizi artıracaktır.
(Berna Ata)
Kaynak: Haber Merkezi