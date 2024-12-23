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Kış aylarında güvenli adımlar: Karlı zeminde nasıl kaymadan yürüyebiliriz?

Kış aylarında güvenli adımlar: Karlı zeminde nasıl kaymadan yürüyebiliriz?
Buzlu yollarda düşme riski nasıl azaltılır? İşte güvenli bir şekilde yürümenin ipuçları!
 
Kış aylarında kar ve buzla kaplı yollar, yürürken dikkat edilmediğinde kazalara neden olabilir.
 
Özellikle buzlu zeminlerde kayıp düşmek, ciddi yaralanmalara yol açabilir. Peki karlı ve buzlu zeminlerde düşmeden yürümek için nelere dikkat etmek gerekiyor?
 
Dengeli ve yavaş adımlar atın
 
Yürürken adımlarınızı kısa tutun ve acele etmeyin.
 
Dengenizi sağlamak için kollarınızı yanlara açarak yürüyün.
 
 
Ellerinizi cebinize sokmaktan kaçının; bu, dengenizi kaybetmenize neden olabilir.
 
Doğru ayakkabı seçimi
 
Kaymaz tabanlı ve su geçirmez ayakkabılar tercih edin.
 
Tabanı düz veya plastik ayakkabılardan kaçının; bu tür ayakkabılar buzda kaymayı artırır.
 
Penguen yürüyüşü yöntemi
 
Buzlu zeminlerde "penguen yürüyüşü” olarak bilinen teknik oldukça etkili.
 
Hafifçe öne eğilin, ağırlığınızı ön ayağınıza verin ve küçük adımlarla ilerleyin.
 
 
Tehlikeli alanlardan uzak durun
 
Parlak ve ıslak görünen yüzeylerin buz olma ihtimali yüksektir. Bu alanlardan kaçının.
 
Kaldırımlar yerine karlı alanlarda yürümek daha güvenli olabilir, çünkü kar buzdan daha az kaygandır.
 
Ek güvenlik önlemleri
 
Gerekirse baston veya buzda yürümek için tasarlanmış destek ürünlerini kullanın.
 
 
Yanınızda bir çanta taşıyorsanız, ağırlığını dengeli şekilde dağıtın.
 
Kış mevsiminde yürürken küçük önlemler büyük kazaların önüne geçebilir. Doğru ayakkabı seçimi, dengeli adımlar ve bilinçli bir şekilde hareket etmek güvenliğinizi artıracaktır.
 
(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Kar #Karda yürüme

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