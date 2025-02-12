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Kocaeli’de okullar tatil mi? Kocaeli’de bugün kar tatili var mı, yok mu? Valilik açıklama yaptı mı? 14 Şubat 2025 Cuma

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Kocaeli’de okullar tatil mi? Kocaeli’de bugün kar tatili var mı, yok mu? Valilik açıklama yaptı mı? 14 Şubat 2025 Cuma
Kocaeli’de etkili olan kar yağışı nedeniyle öğrenciler ve veliler, 14 Şubat 2025 Cuma (yarın) günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Yetkililerden resmi açıklama bekleniyor.

Kocaeli'de Kar Yağışı Etkisini Artırdı! Okullar Tatil Edilecek Mi?

Kocaeli'de kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte şehir beyaza bürünürken, öğrenciler, öğretmenler ve veliler okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Kar yağışının ulaşımı zorlaştırabileceği düşünülerek tatil beklentisi artarken, gözler yetkililerden gelecek açıklamaya çevrildi.

Bugün Kocaeli'de Okullar Tatil Mi?

Kocaeli'de etkisini artıran kar yağışı, öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından yakından takip ediliyor. 14 Şubat 2025 Cuma (yarın) günü okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda resmi bir açıklama bekleniyor.  

14 Şubat 2025 Cuma Kocaeli'de Kar Tatili Var Mı? 

Kocaeli'de etkisini sürdüren kar yağışı, eğitimde aksama yaşanıp yaşanmayacağı sorusunu gündeme getirdi. 14 Şubat 2025 Cuma (yarın) günü için herhangi bir tatil kararı alınıp alınmadığı konusunda resmi bir açıklama yapılması bekleniyor. Vatandaşlar, olumsuz hava koşullarına karşı alınacak tedbirleri yakından takip ederken, yetkililerden gelecek duyurular dikkatle inceleniyor.

Valilik açıklama yaptı mı?

Kar yağışının şehir genelinde etkisini artırmasıyla birlikte öğrenciler ve veliler, 14 Şubat 2025 Cuma (yarın) günü okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor. Ancak Kocaeli Valiliği'nden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmiş değil. Tatil kararı alınması halinde duyurunun resmi kanallar aracılığıyla paylaşılması bekleniyor.

Gelişmeler yetkililer tarafından açıklandıkça haberimizi güncelleyeceğiz.

Kaynak: Haber Merkezi

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