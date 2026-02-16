GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KÜLLİYE’DEN CANLI: BİR RAMAZAN AKŞAMI

KÜLLİYE'DEN İFTAR YAYINI

İslam âleminin hasretle beklediği On Bir Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif'in manevi atmosferi, "Bir Ramazan Akşamı” ile Kanal D ekranlarında yaşanacak. Ramazan boyunca her gün iftar saatinde izleyicilerin evlerine konuk olacak program, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Camii avlusundan canlı yayınlanacak.

 

RAMAZAN RUHU

"Bir Ramazan Akşamı”nda, ramazanın ruhunu ve İslam'ın faziletlerini yansıtan sohbetlere yer verilecek. Geçmişin ramazan hatıralarını bugüne taşıyacak olan program; maneviyatı, paylaşmayı ve birlik duygusunu merkeze alacak. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayacak program, iftar bekleyişini huzurlu bir buluşmaya dönüştürecek.

 

ÇOK ÖZEL KONUKLAR

Kanal D'de her gün iftar saatine yakın başlayacak "Bir Ramazan Akşamı” programı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne kurulacak özel stüdyodan canlı yayınla ekrana gelecek. Programa, kültür sanat dünyasından ünlü isimler, akademisyenler, STK temsilcileri ile Türkiye'de ikamet eden mühtedilerin konuk olması bekleniyor.

 

 

"KÜLLİYE'DE RAMAZAN”

Cumhurbaşkanlığında düzenlenecek, "Külliye'de Ramazan” etkinliklerinin de yer alacağı programda, Türkiye'deki tarihi camilerden canlı bağlantılar yapılarak ramazan atmosferi izleyiciye aktarılacak. "Bir Ramazan Akşamı”, 19 Şubat'tan itibaren ramazan boyunca her akşam Kanal D'de izleyiciyle buluşacak.

Kaynak: Bülten

