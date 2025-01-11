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Peygamber Efendimizin yaptığı dualar

Fatih Bayram
İnternet Editörü

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Peygamber Efendimizin yaptığı dualar

Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAS) şöyle dua bulurmuştur:

"Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten ve geçmişe kederlenmekten, gelecek için üzüntü çekmekten sana sığınırım. Allah'ım; ihtiyarlayıp ele avuca düşmekten sana sığınırım. Allah'ım; nimetimin elden çıkmasından, sağlığımın bozulmasından sana sığınırım. Allah'ım, faydasız ilimden, ürpermeyen gönülden, doyma bilmeyen nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım; ağır borç yükünden ve zalimlerin başa geçip zulm etmesinden sana sığınırım. Allah'ım yaşadığım şu dünyadaki işlerimin yolunda gitmesini sağla. Allah'ım; zenginlikten, isyan ettiren fakirlikten ve dayanılmaz dertlerden sana sığınırım. Allah'ım; Senin verdiğine engel olacak, vermediğine de verecek bir kimse yoktur. Allah'ım, bize dünyada da iyilik ver ahirette de iyilik ver. Allah'ım; bana helalinden ver de haramına muhtaç olmayayım. Allah'ım; verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, verdiğin sağlığın bozulmasından, ansızın geliverecek olan beladan ve senin öfkeni üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım."  AMİN (Buhari, Müslim, Ebu Davut, Nesai, Tirmizi)

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