Son dakika İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 24 Şubat 2025 Pazartesi okul var mı, okullar tatil olacak mı? İstanbul Valiliği’nden tatil açıklaması geldi mi?
İstanbul’da yaşayan öğrenciler ve veliler, 24 Şubat 2025 Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul Valiliği, hafta sonu yapılan sınavlar ve eğitim faaliyetlerine ara verdi. Bu gelişmenin ardından öğrenciler, İstanbul’da okulların tatil olup olmayacağı konusunda bilgi arayışına geçti. Peki, İstanbul’da yarın okullar tatil mi, kar tatili olacak mı? İşte tüm detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul başta olmak üzere birçok il için kar yağışı ve soğuk hava uyarısında bulundu. 11 ilde sarı ve turuncu kodlu alarm verilirken, hava sıcaklıklarının hızla düşmesi ve özellikle gece saatlerinde yılın en soğuk gecelerinin yaşanacağı duyuruldu.
İstanbul dahil birçok şehirde kar yağışı etkisini gösterirken, vatandaşlar okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki, yarın İstanbul'da okullar tatil mi?
YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
İstanbul Valisi Davut Gül, "Pazartesi okullar tatil mi?" sorusuna yanıt verdi. Vali Gül, kararın hava durumuna bağlı olarak verileceğini söyledi. Vali Gül'ün açıklamaları şöyle:"Tatil işi benim isteğime bağlı ya da çok keyfi bir durum değil. Hava durumu kötüyse olur ama hava durumu iyiyse tatile gerek yok. Çocuklarımız öğretmenlerini özlemişlerdir, o heyecanla okullarına giderler. Ama gördüğümüz kadarıyla, meteoroloji tahminlerine baktığımız kadarıyla pazartesi hava güzel. İnşallah pazartesi gününden başlayarak okulun artık tadını çıkartacağız"
Kaynak: Haber Merkezi
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