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SON DAKİKA MEDAŞ DUYURDU | Karaman’da bu tarihlere dikkat! Saatlerce elektrikler gelmeyecek

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SON DAKİKA MEDAŞ DUYURDU | Karaman’da bu tarihlere dikkat! Saatlerce elektrikler gelmeyecek
MEDAŞ Karaman’daki bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. İşte sokak sokak Karaman’da elektrik kesintisi yaşanılacak bölgeler listesi..
MEDAŞ Karaman'ın belirli ilçelerindeki bazı mahallelerde yapılan bakım onarım çalışmaları neticesinde elektrik kesintisi gerçekleşeceğini duyurdu.
 
Mağdur olmak istemeyen vatandaşlar, "Karaman'ın hangi ilçelerinde elektrik kesilecek, Karaman'da elektrik ne zaman kesilecek?” gibi soruları internette araştırıyor.
 
 
Peki Karaman'ın hangi ilçelerinde ne zaman elektrikler kesilecek?
 
İşte Karaman elektrik kesinti listesi:
 
BAŞYAYLA
 
21.02.2025 15:00 - 21.02.2025 17:30 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
 
KARAMAN BAŞYAYLA BÜYÜKKARAPINAR KÖYÜ BÜYÜKKARAPINAR KümeEvleri
 
MERKEZ
 
22.02.2025 12:00 - 22.02.2025 14:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
 
KARAMAN MERKEZ GEVHER HATUN MAHALLESİ 1806. Sokak
KARAMAN MERKEZ GEVHER HATUN MAHALLESİ 1810. Sokak
KARAMAN MERKEZ GEVHER HATUN MAHALLESİ 1812. Sokak
KARAMAN MERKEZ GEVHER HATUN MAHALLESİ 1816. Sokak
KARAMAN MERKEZ GEVHER HATUN MAHALLESİ 1818. Sokak
KARAMAN MERKEZ GEVHER HATUN MAHALLESİ 1822. Sokak
KARAMAN MERKEZ GEVHER HATUN MAHALLESİ 1881. Sokak
KARAMAN MERKEZ GEVHER HATUN MAHALLESİ 1885. Sokak
KARAMAN MERKEZ GEVHER HATUN MAHALLESİ 1887. Sokak
KARAMAN MERKEZ GEVHER HATUN MAHALLESİ 1889. Sokak
KARAMAN MERKEZ GEVHER HATUN MAHALLESİ 1891. Sokak
KARAMAN MERKEZ GEVHER HATUN MAHALLESİ 1895. Sokak
KARAMAN MERKEZ GEVHER HATUN MAHALLESİ SAKARYA. Caddesi
KARAMAN MERKEZ GEVHER HATUN MAHALLESİ ŞHT. HAKAN YILMAZ Caddesi
KARAMAN MERKEZ GEVHER HATUN MAHALLESİ ŞHT. ÖMER HALİS DEMİR Caddesi
 
SARIVELİLER
 
20.02.2025 13:30 - 20.02.2025 18:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
 
 
KARAMAN SARIVELİLER UĞURLU KÖYÜ UĞURLU KümeEvleri
KARAMAN SARIVELİLER UĞURLU KÖYÜ, ÇEVLİK BAŞI YAYLA EVLERİ UĞURLU KümeEvleri
KARAMAN SARIVELİLER UĞURLU KÖYÜ, GEZİRAİL YAYLA EVLERİ GEZİRAİL KümeEvleri
KARAMAN SARIVELİLER UĞURLU KÖYÜ, HACALARDI MEVKİİ BELİSTER KümeEvleri
KARAMAN SARIVELİLER UĞURLU KÖYÜ, HACALARDI MEVKİİ GÖKTEPE Caddesi
 
20.02.2025 14:00 - 20.02.2025 18:30 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
 
KARAMAN SARIVELİLER UĞURLU KÖYÜ UĞURLU KümeEvleri
KARAMAN SARIVELİLER UĞURLU KÖYÜ, ÇEVLİK BAŞI YAYLA EVLERİ UĞURLU KümeEvleri
KARAMAN SARIVELİLER UĞURLU KÖYÜ, GEZİRAİL YAYLA EVLERİ GEZİRAİL KümeEvleri
KARAMAN SARIVELİLER UĞURLU KÖYÜ, NACI ALİ YURDU YAYLA EVLERİ NACI ALİ YURDU KümeEvleri
 
21.02.2025 10:00 - 21.02.2025 12:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
 
KARAMAN SARIVELİLER UĞURLU KÖYÜ UĞURLU KümeEvleri
KARAMAN SARIVELİLER UĞURLU KÖYÜ, BOYUNAĞIL YAYLA EVLERİ BOYUNAĞIL KümeEvleri
KARAMAN SARIVELİLER UĞURLU KÖYÜ, NACI ALİ YURDU YAYLA EVLERİ NACI ALİ YURDU KümeEvleri
 
(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Karaman #MEDAŞ #Karaman elektrik kesintisi

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