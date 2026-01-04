TÜİK’in 2022 Türkiye Sağlık Araştırmasına göre, Türkiye’de 15 yaş ve üzeri kadınların boy ortalaması yaklaşık 162 cm iken erkeklerin boy ortalaması yaklaşık kaç cm’dir? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yürütülen 2022 Türkiye Sağlık Araştırması, ülkemizdeki fiziksel değişimleri ve sağlık trendlerini çarpıcı verilerle ortaya koydu. Vatandaşların yaşam alışkanlıklarından fiziksel ölçümlerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan araştırma, özellikle boy ortalamaları konusunda güncel rakamları paylaştı.
Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye'de sağlıklı yaşam bilincinin artması ve beslenme alışkanlıklarının değişimi fiziksel verilere de yansıyor. Toplumun genel boy ortalamasının dünya standartlarındaki yeri merak konusu olurken, TÜİK'in paylaştığı 15 yaş ve üzeri bireyleri kapsayan veriler, kadın ve erkekler arasındaki boy farkını da resmi olarak kayda geçirdi.
Elde edilen veriler, sağlık politikalarının oluşturulmasında ve fiziksel gelişimin takibinde uzmanlar için kritik bir referans kaynağı oluşturuyor.
Cevap: 174
