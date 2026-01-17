Türkiye’deki ilk cep telefonu görüşmesi hangi ikili arasında gerçekleşmiştir? Çifte Milyon sorusu

Türkiye'nin teknoloji tarihinde bir dönüm noktası olan ve mobil iletişimin miladı kabul edilen ilk cep telefonu görüşmesi, 23 Şubat 1994 tarihinde gerçekleşmiştir. Bu tarihi an, Türkiye'nin dijital dünyaya attığı en somut adımlardan biri olarak kayıtlara geçmiştir.

Türkiye'nin ilk cep telefonu görüşmesini yapan isimler kimlerdir?

1994 yılında gerçekleşen bu görüşme, dönemin en üst düzey devlet yetkilileri arasında yapılmıştır. Görüşmenin bir ucunda dönemin Başbakanı, diğer ucunda ise Cumhurbaşkanı yer almıştır. Başbakan, Ankara'dan Cumhurbaşkanı'nı arayarak Türkiye'nin ilk mobil bağlantısını resmen başlatmıştır. Bu görüşme, o dönem yeni kurulan GSM operatörlerinin altyapısı üzerinden sağlanmıştır.

Cevap: Tansu Çiller ve Süleyman Demirel

