TYB Konya Şubesi 2024 yılını 57 etkinlikle tamamladı

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Konya Şubesi, 2024 yılını dolu dolu bir etkinlik takvimiyle tamamladı. Yılın son programı olan "Mehmet Akif Gençlere Ne Söyler” başlıklı konferansta TYB Konya Şube Başkanı Ahmet Köseoğlu, hem selamlama konuşması hem de yıl sonu değerlendirmesi yaptı.

Köseoğlu, konuşmasında TYB Konya Şubesi'nin 30 yıldır kültür, sanat ve edebiyat alanında faaliyet gösterdiğini vurguladı. 2024 yılı boyunca planlı ve kurumsal bir yapıyla gerçekleştirilen toplam 57 etkinlikte, topluma önemli mesajlar verildiğini belirtti. Bu etkinliklerin, kültürel ve sosyal hayata önemli katkılar sunduğunu ifade eden Köseoğlu, programların titizlikle planlanarak hayata geçirildiğini söyledi.

TYB Konya Şubesi'nin 2024 yılında gerçekleştirdiği dikkat çeken etkinlikler arasında, "İnsanlığın İmtihanı Gazze” başlıklı program, Ramazan özel etkinlikleri, şubenin 30. yıl kutlamaları ve Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı anısına düzenlenen programlar yer aldı. Ayrıca Gazze konulu kısa film yarışması, Mevlana ile ilgili çeşitli etkinlikler, yapay zeka ve teknoloji üzerine gerçekleştirilen programlar, edebi, felsefi ve sosyolojik içerikli toplantılar ve farklı alanlarda düzenlenen anma programlarıyla dolu bir yıl geride bırakıldı. TYB Konya Şubesi, vefat eden kurucu onursal başkan D. Mehmet Doğan için 40. gününde düzenlediği anma programıyla da manevi bir görevi yerine getirerek "D. Mehmet Doğan Kütüphanesi”nin açılışını gerçekleştirdi.

Konya Lisesindeki son programda gençlere hitap eden Köseoğlu, şunları söyledi:

"Hayatın anlamını şu iki cümlede buluyorum: İyiliğe koşun, kötülükten kaçın. Mehmet Akif de bu düsturla yaşamış bir ahlak abidesidir. Onu düşündüğümüzde millet, maneviyat, vatan ve ordu gibi değerleri uyanık tutmaya çalışan bir şair görürüz. Mehmet Akif, iyiliği yaymak ve kötülükten kaçınmak için ömrünü adamış bir isimdir. Kalbinize danışın; iyiyi ve kötüyü size gösterecektir.”

TYB Konya Şubesi, 2024 yılı etkinliklerini başarıyla tamamlamanın ardından yeni dönemde de kültürel ve edebi faaliyetlere devam edeceklerini ve 2025 yılında öğrencilere yönelik genç yazar adayları Tyb Konya şubesinde başlığıyla liseli ve üniversiteli öğrencileri kapsayan projede de yer almanızı tavsiye ediyorum diyerek yeni yılın yeni projesini de duyurdu.