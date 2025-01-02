Üç aylar başladı: 2025 dini günler takvimi! Ramazan Bayramı ve Regaip, Miraç, Berat, Mevlid Kandili ne zaman?

İslam aleminde Recep, Şaban ve Ramazanı kapsayan rahmet, bereket ve manevi yenilenme mevsimi Üç Aylar bugün başladı. Mübarek Üç Aylar’ın başlamasıyla birlikte 2025 yılına ait dini günler takvimi merak konusu oldu. İşte Üç Aylar, kandil geceleri ve Ramazan Bayramı tarihi…

Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olan Üç Aylar, 2025 yılında 1 Ocak Çarşamba günü başladı. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan bu mübarek dönem, manevi anlamda yoğunlaşma ve ibadetlerin artırıldığı bir zaman dilimi olarak kabul edilir.

Müslümanlara dini hissiyat ve ibadet yoğunluğu eşliğinde gündelik hayatlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunan üç aylar, ihya edilecek.

Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel gecelerin idrak edildiği üç aylarda, oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetlerin daha çok yapılması tavsiye ediliyor.

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN 2025?

İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol "üç ayların" habercisi kabul edilen Regaip Kandili 2 Ocak Perşembe günü (Bugün) idrak edilecek.

İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan, recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul ediliyor.

Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamına gelene regaip, hadis ve fıkıh literatüründe ise "bol sevap, mükafat, faziletli amel" anlamlarında kullanılıyor.

Müslümanlara Regaip Kandili'nde Kur'an-ı Kerim okuması, istiğfar, dua ve zikir yapmaları tavsiye ediliyor.

İslam kaynaklarında, Abdullah bin Ömer'in rivayeti ve İmam Şafii'nin aktardığına göre, recep ayının ilk gecesi, cuma geceleri, şaban ayının 15'inci ile ramazan ve kurban bayramlarının gecelerinde yapılan duaların geri çevrilmediği belirtiliyor.

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN 2025?

Miraç Kandili 26 Ocak 2025 Pazar (26 Recep 1446) tarihinde ihya edilecek.

İslamiyet'te kutsal kabul edilen 5 kandilden birisi Miraç'tır. Miraç Kandili Hicri Takvime göre Recep Ayı'nın 27.gecesi idrak edilen bir gündür. Arapça Mirac kelimesinden ortaya çıkan Miraç'ın kelime anlamı ise yükselme veya göğe çıkma olarak ifade edilir. Bu kandil Miraç Gecesi olarak da isimlendirilir.

Miraç Gecesi'nin kutsal kabul edilmesi nedeniyle Recep Ayı'nın 27.gecesine ulaşıldığında Müslümanlar tarafından geceyi idrak etmek için çeşitli ibadetler yapılır.

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN 2025?

Berat Kandili 13 Şubat 2025 Perşembe (14 Şaban 1446) tarihinde ihya edilecek.

Şâbanın on beşinci gecesinde müslümanların Allah'ın affı ve bağışlaması ile günah yükünden kurtulacağı umularak bu geceye Berat gecesi denmiştir.

Berat gecesi müslümanlarca kutsal sayılmış, bu gecenin diğer gecelerden farklı bir şekilde geçirilmesi, bu gecede daha fazla ibadet edilmesi âdet halini almıştır. Hz. Peygamber'in, "Allah Teâlâ -rahmetiyle- şâbanın on beşinci gecesi dünya semasında tecelli eder ve Kelb kabilesi koyunlarının kılları sayısından daha fazla kişiyi bağışlar” buyurduğu rivayet edilmiştir.

MEVLİT KANDİLİ NE ZAMAN 2025?

Mevlid Kandili 3 Eylül 2025 Çarşamba (11 Rebiülevvel 1447) tarihinde ihya edilecek.

Mevlid Kandili Hicri takvimde Rebiü'l-Evvel ayının 12. günüdür. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) dünyayı teşriflerinin Müslümanlar tarafından Kur'an-ı Kerim okumak, salavatlar getirmek ve dualar etmek gibi ibadetler ile değerlendirildiği Mevlid Kandili, Hicri takvime göre Rebiü'l-Evvel ayının 12. gecesidir. Peygamber Efendimizin 571 yılında Rebiü'l-Evvel ayının 12. günü dünyaya gelmesi, vefatından bir süre sonra o günün İslam âlemince ibadetlerle geçirilmesine vesile olmuştur.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 2025?

Ramazan Bayramı, 30-31 Mart- 01 Nisan tarihlerine denk geliyor.

Ramazan Bayramı Müslümanların iki büyük bayramından biri. Ramazan ayında tutulan bir aylık orucun bitiminde Şevval ayının ilk üç günü müslümanların bayram günleridir.

2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı : 01 Ocak 2025 Çarşamba

Regaip Kandili : 2 Ocak 2025 Perşembe

Miraç Kandili : 26 Ocak 2025 Pazar

Berat Kandili : 13 Şubat 2025 Perşembe

Ramazan'ın başlangıcı : 01 Mart 2025 Cumartesi

Kadir Gecesi : 26 Mart 2025 Çarşamba

Ramazan Bayramı: 30-31 Mart- 01 Nisan

Arefe günü : 15 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramı: 6-7-8-9 Haziran

Hicri Yılbaşı : 26 Haziran Perşembe

Aşure Günü : 05 Temmuz 2025 Cumartesi

Mevlid Kandili : 03 Eylül 2025 Çarşamba