YAŞAM Haberleri

Ülkemizde halk arasında 25. evlilik yıl dönümüne hangi isim verilir? Çifte Milyon sorusu

- Güncelleme Tarihi:

Evlilik bağının çeyrek asrı geride bırakması, hem aile içinde hem de toplumda büyük bir sadakat ve bağlılık sembolü olarak kutlanır. Uzun yıllara dayanan bu birliktelikler, geleneksel olarak belirli madenler veya değerli taşlarla isimlendirilerek onurlandırılır.

Türkiye'de halk arasında 25. evlilik yıl dönümü ne olarak adlandırılır?

Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de evlilik yıl dönümleri, geçen zamanın kıymetini temsil eden isimlerle anılır. 25 yıl süren bir evlilik, zamanın yıpratıcı etkisine karşı gösterilen dayanıklılığı ve bu süreçte kazanılan değeri simgelemek amacıyla en değerli madenlerden biriyle ilişkilendirilir. Bu özel dönüm noktası, çiftlerin birbirine olan bağlılığının "parladığı" bir aşama olarak kabul edilir.

Cevap: Gümüş Yılı

Kaynak: Haber Merkezi

