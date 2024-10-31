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KMÜ’lü akademisyenin nanoteknoloji alanındaki başarısı

Selman Kaya
Muhabir

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KMÜ’lü akademisyenin nanoteknoloji alanındaki başarısı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (BİLTEM) görevli Doç. Dr. Erdi Akman’ın makalesi ‘Nano-Micro Letters’ dergisinde kabul edildi.

Nanoteknoloji ve nanobilim alanındaki çalışmaları yayınlayan ve 31.6 etki faktörüyle ilgili alandaki en prestijli dergilerden olan ‘Nano-Micro Letters' dergisinde makalesi yer alan Doç. Dr. Erdi Akman ve meslektaşları, çalışmaları ile nano-boyutlu perovskite malzemelerinin yeni nesil aygıtlardaki kullanımını daha etkin bir biçimde değerlendirerek, fotodiyotlar ve güneş hücrelerinin geliştirilmesine ciddi katkılar sundu.

Çalışmanın KMÜ'nün uluslararası arenada tanınırlığına ciddi katkılar sağladığını ve kendileri için bir gurur kaynağı olduğunu ifade eden Doç. Dr. Akman, "Bilimsel çalışmamız Çin, Güney Kore ve Kanada'dan bilim insanlarının da dahil olduğu uluslararası bir iş birliği içerisinde gerçekleştirildi. Birkaç yıl süren çalışmamız sonucunda, nano-boyuttaki farklı geometrilere sahip malzemelerin opto-elektronik aygıt teknolojisinde performans ve kararlılık parametrelerindeki belirsizliğini anlamaya bir adım daha yaklaşılmıştır.” dedi. 

KMÜ'lü akademisyenlerin bu yıl içerisinde etki faktörü 22.7 olan ‘InfoMat' ve etki faktörü 16.8 olan ‘NanoEnergy' dergilerinde güneş hücreleri ile ilgili çalışmalarının da yayınlandığını vurgulayan Doç. Dr. Akman, "Etki faktörü yüksek dergilerdeki bu çalışmalar, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından hazırlanan ‘Alan Bazlı Yetkinlik Analizi' raporunda belirlenen ‘Enerji-Güneş Enerjisi' teması için üniversitemize ciddi katkılar sunmaktadır. Bilindiği üzere TÜBİTAK tarafından hazırlanan son ‘Alan Bazlı Yetkinlik Analizi' raporunda üniversitemiz ‘Güneş-Güneş Enerjisi' alanında yapılan çalışmaların niteliği bakımından da Türkiye'nin en yetkin üniversitesi olmuştur.” dedi.

(Selman Kaya)

 

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