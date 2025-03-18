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Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesinden Sağlık Literatürüne Girecek Buluş

Selman Kaya
Muhabir
Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesinden Sağlık Literatürüne Girecek Buluş
NEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeleri tarafından, kalp krizi geçiren hastalarda ortaya çıkabilen ve böbrekleri olumsuz yönde etkileyen Kontrast İndüklemeli Nefropati riskini önceden tahmin edebilen, yapay zekâ destekli yeni bir skor geliştirdi.

Son teknoloji altyapısı ve deneyimli uzman kadrosu ile sağlık alanında yenilikçi çözümler sunan Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi, tıp ve teknoloji alanındaki en son gelişmeleri takip ederek, vatandaşların sağlık ihtiyaçlarına en iyi şekilde yanıt vermeye devam ediyor.

NEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Hakan Akıllı, Prof. Dr. Abdullah İçli, Dr. Öğretim Üyesi Yunus Emre Yavuz ve Dr. Öğretim Üyesi Sefa Tatar, Kardiyoloji alanındaki yenilikçi çalışmalarına bir yenisini ekledi.

Bilim dünyasına önemli katkılar sunacak çalışma hakkında açıklamalarda bulunan Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre Yavuz,

"Dünyaca ünlü bilimsel dergilerden biri olan ve Q1 kategorisinde yer alan SHOCK dergisinde yeni bir makalemiz yayımlandı. Lippincott/Wolters Kluwer Yayınevi tarafından yayımlanan bu prestijli çalışmada, kalp krizi geçiren (Akut Koroner Sendrom) hastalarda ortaya çıkabilen ve böbrekleri etkileyen ciddi bir komplikasyon olan Kontrast İndüklemeli Nefropati riskini önceden tahmin edebilen, yapay zekâ destekli yeni bir skor geliştirdik. Kalp krizi nedeniyle anjiyo yapılan hastalara verilen kontrast madde, bazı kişilerde böbrek fonksiyonlarını bozabiliyor ve bu durum hayatı tehdit eden ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Bu komplikasyonu önceden tahmin edebilmek, hastaların yaşam kalitesini artırmak ve tedavi planını en doğru şekilde oluşturmak çok önemli. Biz bu çalışmamızda, şok indeksi ve diğer önemli klinik verileri kullanarak, hangi hastaların bu riski taşıdığını önceden belirleyebilen bir model tasarladık. Bu sayede doktorlar hangi hastaların daha fazla risk altında olduğunu önceden görebiliyor. Koruyucu önlemleri zamanında alabiliyor ve gerektiğinde daha dikkatli takip veya alternatif tedavi yöntemleri uygulayabiliyor. Bu model sayesinde, hekimler riskli hastaları daha erken tespit edebilir ve koruyucu önlemleri zamanında alabilir. Klinik pratiğe katkı sağlayacak bu çalışmayı bilim dünyasına kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

(Selman Kaya)

 

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