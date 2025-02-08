ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) aday şifresi nasıl alınır, şifre yenileme nereden yapılır? YKS başvurusu 2025

6 Şubat 2025 itibarıyla YKS başvuruları resmen başladı. Üniversite sınavına hazırlanan milyonlarca aday, ÖSYM AİS üzerinden başvuru işlemlerini tamamlamak için harekete geçti. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarına katılacak olan öğrenciler, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ni kullanarak başvurularını gerçekleştirebilecek.

Öte yandan, sisteme ilk kez giriş yapacak olan veya şifresini unutan adaylar, ÖSYM şifre alma ve yenileme işlemlerini nasıl yapacaklarını merak ediyor. Şifre yenileme sürecinde e-Devlet entegrasyonu da yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki, ÖSYM AİS aday şifresi nasıl alınır? Şifre yenileme işlemleri nereden yapılır? ÖSYM girişi e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilir mi? İşte 2025 yılı ÖSYM şifre alma ekranı ve detayları...

ÖSYM Şifresi Nasıl Alınır? İşte YKS Başvuru ve Giriş Detayları

YKS başvurularının başlamasıyla birlikte, ÖSYM AİS şifre alma ve e-Devlet giriş ekranı adayların gündemindeki yerini aldı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavlara ilişkin başvuru işlemleri, giriş belgeleri ve cevap anahtarları gibi birçok bilgi ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden görüntülenebiliyor. Ancak bu işlemlerin yapılabilmesi için adayların sisteme giriş şifresi edinmesi gerekiyor. Peki, ÖSYM şifresi nasıl alınır? Şifre yenileme işlemleri nereden yapılır? İşte detaylar...

ÖSYM Aday Şifresi Nasıl Alınır?

ÖSYM sisteminde daha önce kaydı bulunmayan adaylar, AİS şifrelerini Başvuru Merkezlerinden temin edebilirler.

Ayrıca adaylar, e-Devlet şifreleriyle de sisteme giriş yapabilir. Bunun için, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nin (https://ais.osym.gov.tr) internet sitesinde yer alan "e-Devlet İle Kayıt Ol" butonunu kullanarak kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

e-Devlet şifresiyle kayıt olan adaylar, bir başvuru merkezine gitmeye gerek kalmadan ÖSYM AİS üzerinden tüm işlemleri gerçekleştirebilirler.

ÖSYM AİS Şifresi Nasıl Yenilenir veya Güncellenir?

ÖSYM AİS şifresini yenilemek veya değiştirmek isteyen adaylar şu adımları izleyebilir:

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi sayfasına gidin. T.C. Kimlik Numarası ve ekranda belirtilen güvenlik kodunu girin. Şifre yenileme ekranında, daha önce belirlenmiş güvenlik sorusu ve cevabını doğru şekilde doldurun. Gerekli bilgileri eksiksiz tamamladıktan sonra yeni şifre oluşturabilirsiniz.

YU Numarası Nedir?

YU Numarası, T.C. Kimlik Numarası olmayan adayların ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlara başvuru yapabilmeleri için verilen özel bir üyelik numarasıdır.

Tüm bu bilgiler doğrultusunda, ÖSYM şifre alma ve yenileme işlemleri sorunsuz bir şekilde tamamlanabilir. YKS başvurularınızı zamanında yapmak için ÖSYM sistemini aktif şekilde kullanabilirsiniz.

Kaynak: Haber Merkezi