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Selçuk Üniversitesinde antibiyotik kullanımına tiyatroyla dikkat çekildi

Selman Kaya
Muhabir
Selçuk Üniversitesinde antibiyotik kullanımına tiyatroyla dikkat çekildi
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Sosyal Akademi Topluluğu tarafından organize edilen Kelebek Etkisi İnteraktif Tiyatro Serisi kapsamında “Antibiyotik Direnci” adlı oyun sergilendi. Etkinlikte, dünyada ve Türkiye’de ciddi bir halk sağlığı sorunu olan antibiyotik kullanımına dikkat çekildi.

Sosyal Akademi Topluluğu Danışmanı Prof. Dr. Nazlım Aktuğ Demir, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada antibiyotik direncinin dünya genelinde büyük bir tehlike oluşturduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Demir, "Şu anda her 4 dakikada bir kişi dirençli enfeksiyonlardan hayatını kaybediyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre bu sorunla mücadele edilmezse 2050 yılında her 3 saniyede bir kişi, enfeksiyonlar nedeniyle hayatını kaybedecek ve enfeksiyonlara bağlı ölümler, kanser gibi ölüm nedenlerinin önüne geçecek. Bu nedenle farkında olmadığımız sessiz bir pandemiyle karşı karşıyayız. 2015 yılından bu yana 18 - 24 Kasım ‘Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası' olarak kabul edildi. Hem sağlık çalışanı hem de toplumun bir bireyi olarak antibiyotiklerin doğru kullanımı konusunda çevremize örnek olalım ve bu sessiz pandemiyi durdurmak için adım atalım” dedi. 

Topluluğun organize ettiği tiyatro oyunu, öğrencilerin rol aldığı skeçlerle sahnelendi. Oyun, interaktif şekilde düzenlenerek izleyicilerin de katılımı sağlandı. Etkinlikte antibiyotik kullanımında bilinçlenmenin önemi eğlenceli bir şekilde vurgulandı.

Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür belgesini takdim eden Prof. Dr. Demir, özellikle drama eğitmeni ve sanat tarihçisi Erdal Zeki Tomar'a,  organizasyonda büyük çaba gösteren Sosyal Akademi Topluluğu Yönetim Kurulu Üyesi Stajyer Doktor Neslihan Elibal'a ve öğrencilere teşekkür etti.

(Selman Kaya)

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