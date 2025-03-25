Selçuk Üniversitesinde sağlıkta yapay zeka konferansları başladı

Selçuk Üniversitesi Araştırma Dekanlığı tarafından düzenlenen sağlıkta yapay zeka konferans serisi Diş Hekimliği Fakültesinde başladı. Uzmanlar, sağlık alanında yapay zekanın sunduğu fırsatlar ve geleceğe etkilerini akademisyen ve öğrencilere anlattı.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zekeriya Tosun ve Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Ceylan, Diş Hekimliği Fakültesi Konferans Salonu'nda "Sağlıkta Yapay Zeka Devrimi: Şimdi Değilse Ne Zaman?” adlı konferansta konuştu.

Prof. Dr. Tosun, yapay zekayı ameliyat planlamalarında çok sık kullandıklarını söyledi. Yapay zekanın radyolojik görüntüleri incelemede büyük bir yol kat ettiğini belirten Prof. Dr. Tosun, nöroloji alanında da istenilen düzeyde gelişim göstermesi halinde birçok hastalığın erken teşhisine imkan tanıyacağını ifade etti. Prof. Dr. Tosun, "yapay zeka plastik cerrahide ön tarama, yapay zeka destekli kişiye özel ilaçlar gibi konularda gelişime açık. Bir takım salgın hastalıkların takibi yapılırken EKG analizlerinin yapılması ise sıradan hale geldi. Diş hekimliğinde ortodontik değerlendirmeler, tedavi planlama, robotik cerrahi sistemlerle tedavi yapılabiliyor. Çocukların diş korkusunu azaltan sanal gerçeklik oyunları da yapay zeka ile üretiliyor” diye konuştu.

Prof. Dr. Ceylan da, yaklaşık 25 yıldır sağlıkta yapay zeka konusunda çalışmalar gerçekleştirdiğini belirterek sağlıkta yapay zekanın patentleşme ve ticarileşme açısından önemli bir fırsat alanı olduğunu vurguladı. Üretken yapay zekanın Türkiye'de ciddi bir yol alacağına inandığını anlatan Prof. Dr. Ceylan, yapay zeka patentlerine göre Çin'in diğer devletlere üstünlük sağladığını, yapay zekanın sağlık alanının da geleceği olduğuna işaret etti.

Konferans soru – cevap bölümünün ardından Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gül Tosun'un konuşmacılara teşekkür belgesi takdimiyle sona erdi.

Yapay zeka konferansları 14 Nisan tarihine kadar devam edecek.

(Selman Kaya)