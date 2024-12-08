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Selçuklu belediyesi öğrencilere tiyatro aracılığıyla sıfır atık bilinci aşılıyor

Selman Kaya
Muhabir
Selçuklu belediyesi öğrencilere tiyatro aracılığıyla sıfır atık bilinci aşılıyor
Sıfır atık konusundaki örnek çalışmalarını devam ettiren Selçuklu Belediyesi, geçtiğimiz yıl başlattığı ve öğrencilere sıfır atık bilincinin kazandırılmasının hedeflendiği “Elden Ne Gelirse” isimli tiyatro oyununu sahnelemeyi sürdürüyor.
Haftada 500 öğrencinin izlediği tiyatro etkinliğinden şu ana kadar 19 bin 200 öğrenci faydalandı. Oldukça verimli geçen etkinlik 2025 yılı Mayıs ayına kadar devam edecek. 
 
 
Sıfır atık bilincini toplumun her kesimine yaymak adına farklı platformlarda çalışma yürüten Selçuklu Belediyesi, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık  Müdürlüğü ile Belediye Tiyatro Müdürlüğü bünyesindeki  Selçuklu Sanat Akademisi iş birliğinde Selçuklu'da bulunan İlkokul 3-4. sınıflara "Elden Ne Gelirse” isimli oyunu sahneliyor. Kasım ayında başlayan ve haftada 500 öğrencinin yararlandığı  tiyatro etkinliği sanat ve çevre bilincini harmanlayarak öğrencilerin çevre ve sıfır atık farkındalığını artırmaya katkı sağlıyor. 
 
 
Başkan Pekyatırmacı: "Daha yaşanabilir ve yeşil bir dünyayı öğrencilerimizle inşa edeceğiz”
 
Sıfır atık farkındalığının oluşması için Selçuklu Belediyesi olarak çok ciddi çalışmalar yaptığının altını çizen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: "Temiz çevre ve sıfır atık artık dünyanın en çok konuşulan ve üzerinde çalışma yürütülen konularından bir tanesi haline geldi.  Bizler de toplumumuzda çevre, sıfır atık alanında refleks oluşması için çok önemli çalışmalar yürütüyoruz. Geleceğimizi emanet ettiğimiz öğrencilerimizin de temiz çevre ve sıfır atık bilincinde olması gelecek planlamalarımızın temelini oluşturuyor. Bu çerçevede İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğümüz ile Selçuklu Sanat Akademimizin geçtiğimiz yıl başlattığı "Elden Ne Gelirse” isimli oyunu ilçemizde öğrenim gören ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerimizle buluşturmayı sürdürüyor. Cuma günü hariç hafta içi her gün okullardan servislerle alarak  Selçuklu Kongre Merkezi'ne getirdiğimiz  öğrencilerimiz  yarım saatlik süreyle  günde 2 seans olmak üzere "Elden Ne Gelirse” isimli oyunu izleyerek sıfır atık ile ilgili farkındalık çalışması gerçekleştiriyor. Bu etkinliklerden  haftada ortalama 500 öğrencimiz faydalanıyor. Bu çalışmamızdan 2023-2024 eğitim öğretim yılında şu ana kadar  52 okuldan 19 bin 200 öğrencimiz faydalandı. Yıl bitimine kadar ve yeni yılda da binlerce öğrencimiz bu etkinliğimizden faydalanmış olacak. Böylelikle öğrencilerimizde çevre ve sıfır atıkla ilgili bilinç ve refleksin oluşmasına katkı sağlamış olacağız.  Ayrıca gerçek geri dönüşüm malzemelerinden ve marangozhane personelimiz tarafından  madeni yağ varili ile  atölyeden çıkan hurda parçalardan yapılan uçak sıfır atık konusunda öğrencilerin bilinçlenmesine önemli bir katkı sağlıyor. Bu çalışmanın tamamında kendi imkanlarımızı kullanarak böyle bir çalışmaya imza attık ve bundan ayrıca memnuniyet duyuyorum. Bu çalışmada  emeği geçen personellerimiz olmak üzere etkinliğimize katılan okullarımıza, öğrencilerimize ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu. 
 
(Selman Kaya)
 

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