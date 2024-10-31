Konya’da 12 bin kişi sorgulandı! 7 aranan şahıs yakalandı

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 27 Ekim 2024 tarihinde kapsamlı bir "Huzur Güven" uygulaması gerçekleştirdi. Toplamda 146 tim ve 513 personelin katılımıyla düzenlenen uygulamada, 12.182 kişi sorgulanırken, 374 iş yeri denetlendi. Denetimler sırasında herhangi bir cezai işleme gerek duyulmazken, aranan 7 şahıs tespit edilerek gerekli işlemler yapıldı.

Aranan şahıslar arasında, "Müstehcenlik" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan bir kişi de yer alıyordu. Yakalanan bu şahıs, Akşehir T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Ayrıca, yoklama veya bakaya olarak aranan 6 kişi de uygulama kapsamında tespit edilerek en yakın askerlik şubesine gitmeleri için bilgilendirilerek serbest bırakıldı.

Emniyet güçlerinin yasa dışı bahis, kumar, tombala ve oyun makinelerine yönelik denetim ve kontrolleri de dikkat çekti. Güvenli ve huzurlu bir kent ortamının sağlanması amacıyla yapılan bu uygulama, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan başarılı bir şekilde tamamlandı.

Kaynak: Haber Merkezi