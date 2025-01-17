Konya’da trafik kazası: 1 çocuk yaralandı

Kaza, ilçe merkezi Cumhuriyet meydanı kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, H. E. idaresindeki 33 DBU 43 plakalı otomobil ile Suriye uyruklu V. F. idaresindeki 42 ADV 356 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada sürücüler yara almazken hafif ticari araçta bulunan 2 yaşındaki V. F. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Sağlık ve Polis ekipleri sevk edildi.
Kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çocuk, Ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Ertan Özkök)
Kaynak: Haber Merkezi