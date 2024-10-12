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Konya dahil 7 ilde organize suç örgütlerine operasyon: 95 gözaltı

Konya dahil 7 ilde organize suç örgütlerine operasyon: 95 gözaltı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde düzenlenen “Kuyu-32 ve Kuyu-33“ operasyonlarında 8 ayrı organize suç örgütü üyesi 95 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir'de Erkan Bulu, Kahramanmaraş'ta Vahdettin Yardım, Konya'da Mehmet Elagöz Bildik, Sakarya'da Selçuk Delikara, İhsan Astam, Gaziantep'te Cuma Ali Dursun (Cezaevinde), Bursa'da yurt dışında tutuklu olarak bulunan B.G. ve Siirt'te Rıdvan Dündar'ın (Cezaevinde) elebaşılığını yaptığı 8 ayrı organize suç örgütüne yönelik "Kuyu-32” ve "Kuyu-33” operasyonları düzenlendiğini ifade etti.

Operasyonlarda organize suç örgütü üyesi 95 şüphelinin yakalandığı bilgisini veren Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti;

Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökerteceğiz.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri KOM Şube Müdürlüklerince; Bursa, Gaziantep, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Sakarya ve Siirt olmak üzere 7 il merkezli düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, tehdit, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tefecilik, şantaj, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucu: 24 adet ruhsatsız tabanca, 11 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet otomatik tabanca, 9 adet kesici delici alet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve çok sayıda çek/senet ele geçirildi. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polisimizi tebrik ediyorum.

Kaynak: AA

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