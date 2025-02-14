Konya’dan yüzyıllar önce göç etmişler! Makedonya’da bir Türk köyü: Kocaali
Osmanlı'nın Balkan hakimiyeti döneminde Konya ve Karaman'daki Yörüklerin yerleştirildiği Kocaali Köyü Türk kültürünü yaşatmaya devam ediyor.
Konya'dan Makedonya'ya yolculuk!
15 ve 16. Yüzyıllarda Konya Karaman'dan balkanlara gönderilerek Makedonya'ya yerleştirilen Yörüklerin kurduğu Kocaali Köyünün nüfusunun tamamını Türkler oluşturuyor. Makedonya'nın Radoviş Belediyesine bağlı olan köydeki evleri Türk bayrakları ile süsleyen Kocaali sakinlerinin bir kısmı sadece Türkçe biliyor.
Tarım ve hayvancılık!
Makedonya topraklarında Türk ve Yörük kültürünü yaşatmaya çalışan Kocaali Köyü sakinleri tütün tarımı ve hayvancılık yaparak geçimlerini sağıyor.
Türkiye sevdalıları
Balkanlara giden gezgin, araştırmacı ya da gazetecilerin yolu her zaman Kocaali Köyü'ne çıkıyor. Ahaliyle yapılan görüşmelerde Türkiye özlemi hemen ön plana çıkıyor. Renkli yöresel kıyafetleri ve Türk konukseverlikleriyle misafirlerini ağırlayan Yörükler, kültürlerini, dil ve dinlerini nesiller boyu korumayı başardı.
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