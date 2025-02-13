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Konya’nın 1 ilçesinde kar yağışı etkisini artırdı:15-20 cm kar bekleniyor!

Konya’nın 1 ilçesinde kar yağışı etkisini artırdı:15-20 cm kar bekleniyor!
Konya’nın Ereğli ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.

Ereğli'de dün gün boyu hafif şekilde devam eden kar yağışı gece saatlerinde etkisini arttırdı. Kar yağışı ile beyaza bürünen ilçe merkezinde işe gitmek isteyen vatandaşlar beyaz örtü ile karşılaştı.

Kar yağışı ilçede sevince neden olurken, çiftçinin de yüzünü güldürdü. Ereğli'de okullar da bugün 1 gün süreyle tatil edildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada,

"Ereğli ilçemizde, Meteoroloji verilerine göre, 13 Şubat 2025 Perşembe günü ilçemiz genelinde kuvvetli kar yağışı beklenmektedir. Halihazırdaki kar örtüsüne 10-20 cm ilave kar yağması tahmin edilmektedir. Oluşabilecek buzlanma ve tipi nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçmek ve meydana gelebilecek risk ve olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 13.02.2025 Perşembe günü ilçe genelinde tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören öğrencilerimiz ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri için eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmesine ayrıca tüm kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personellerin 1 gün süreyle idari izinli sayılmasına; karar verilmiştir" denildi.

Kaynak: İHA

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