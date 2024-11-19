Konya tirit nedir? Tirit nasıl yapılır?

Konya Tirit, özünde kuru ekmek ve et suyunun muhteşem bir uyumunu sunan geleneksel bir Türk yemeğidir.
Konya tiritinin kökenleri hakkında kesin bir bilgi olmasa da, Türk mutfağında uzun yıllardır yer aldığı bilinmektedir. Özellikle Anadolu'nun farklı bölgelerinde farklı şekillerde hazırlanan tirit, her yörenin kendine özgü lezzetini taşımaktadır.
Konya tirit tarifi:
Malzemeler:
2 tandır ekmeği (1 bayat ekmek)
4 yemek kaşığı sadeyağ
4 baş kuru soğan
5 yumurta
4 bardak et suyu
1 tatlı kaşığı tuz
1 su bardağı yoğurt
3-4 diş sarımsak
Bir demet kıyılmış maydanoz
Yapılışı:
Soğanları Kavuralım: Halka halka doğranan soğanları bir tencerede pembeleşene kadar kavuralım.
Yumurtaları Ekleyelim: Üzerine yumurtaları kırıp çatalla karıştırarak pişirelim.
Et Suyunu Kaynatalım: Ayrı bir tencerede et suyumuzu tuz ekleyerek kaynatalım.
Ekmekleri Hazırlayalım: Kuşbaşı doğranmış ekmekleri bir kapta hazırlayalım.
Tüm Malzemeleri Bir Araya Getirelim: Kaynattığımız et suyunu, soğanlı yumurtalarla birlikte ekmeklerin üzerine dökelim.
Yoğurt ve Sarımsağı Ekleyelim: Üzerine sarımsaklı yoğurdu gezdirerek ve maydanoz serpip servis yapalım.
Yoğurtlu yumurtalı tiritin sırrı
Konya tiritinin lezzet sırrı taze ve kaliteli malzemelerin kullanılmasından geçiyor. Özellikle tandır ekmeğinin bayat olması, yemeğe farklı bir lezzet katıyor. Sarımsaklı yoğurt ise tiritin olmazsa olmaz soslarından biri.
Tiritin yanında neler yenir?
Tirit genellikle tek başına tüketilen doyurucu bir yemektir. Ancak yanına turşu, salata veya cacık gibi hafif atıştırmalıklar da ekleyebilirsiniz.
Konya tirit hem yapımı kolay hem de lezzetiyle herkesi kendine hayran bırakan bir yemek. Evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz bu tarifi deneyerek, siz de Konya'nın eşsiz lezzetini tadabilirsiniz.
Afiyet olsun!
(Berna Ata)
Kaynak: Haber Merkezi