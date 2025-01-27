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Konya Valiliği’nden apartmandaki cinayete ilişkin açıklama

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Konya Valiliği’nden apartmandaki cinayete ilişkin açıklama
Konya’nın Selçuklu ilçesinde bir sitede bulunan 4 kişinin cansız bedenine ilişkin Konya Valiliği’nden açıklama yapıldı.

Konya'nın Selçuklu İlçesi Parsana Mahallesi Şemsi Efendi Sokak'ta bulunan 8 katlı bir sitenin birinci katında 4 kişinin cansız bedeni bulundu.

Edinilen bilgiye göre 28 yaşındaki Ali Tunç'un, annesi Canfeda Tunç'u (51) , babası Nurettin Tunç'u (50) ve kardeşi Hasan Can Tunç'u (17) öldürüp, kendi canına kıydığı belirlendi.

KONYA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Konya Valiliği açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"27.01.2025 günü (bugün) saat 19.50 sıralarında bir ihbar üzerine Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi'nde bulunan ikamete derhal intikal edilmiş, evde 4 kişinin cansız bedenine rastlanılmıştır. "

"İlk belirlemelere göre olayın aile içi bir cinayet olduğu değerlendirilmektedir. Konuyla ilgili çok yönlü soruşturma başlatılmıştır."

Kaynak: Haber Merkezi

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