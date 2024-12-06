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SPK Başkanı Gönül Konya Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti

SPK Başkanı Gönül Konya Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti
Finansal Okuryazarlık Türkiye Seferberliği Buluşmaları için Konya’ya gelen Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül ve AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Konya Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret ederek Başkan Vekili Mustafa Uzbaş’la görüştü.

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül Konya Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Finansal Okuryazarlık Türkiye Seferberliği kapsamında Konya'da bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş'a misafirperverliği için teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Uzbaş da sağlıklı finansal kararlar alabilen bir topluma ulaşmak açısından Finansal Okuryazarlık Türkiye Seferberliği'nin büyük önem taşıdığını belirterek, bu konudaki gayretleri için SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül ve AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız'a teşekkür etti.

Kaynak: Haber Merkezi

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