1922 Konyaspor Aliağa sınavında

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden 1922 Konyaspor, ligin 19. haftasında kendisi saha ve seyircisi önünde sezonun en kritik maçlarından birisine çıkacak. Haftaya 19 puanla 12. sırada giren yeşil-beyazlılar, 32 puanla 5. sırada play-off hattının içinde yer alan İzmir temsilcisi Aliağa'yı konuk edecek. 9 Şubat Pazar günü Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak.
Yavru Kartallar puan istiyor
Devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı genç ve dinamik oyuncularla daha güçlü bir hale gelen 1922 Konyaspor, hem ateş hattından kurtulmak hem de play-off hattına yakınlaşmak için bu maçı bir dönüm noktası olarak görüyor. 2 puan farkla küme hattının 2 basamak üzerinde yer alan yeşil-beyazlar, play-off hattının da 7 puan gerisinde bulunuyor. 1922 Konyaspor, bu maçı kazanması halinde puan cetvelindeki dengeleri oldukça bozacak.
(Selman Kaya)