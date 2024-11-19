Bizim Çocuklar, A Ligi için Karadağ karşısında

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’taki son maçında bugün deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar, rakibini yendiği takdirde Galler-İzlanda karşılaşmanın sonucuna bakılmaksızın A Ligi’ne yükselecek.

Deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 637'nci müsabakaya çıkacak.

Türkiye, 101 yıllık tarihinde 351'i resmi, 285'i özel toplam 636 maç oynayıp, biri hükmen 248 galibiyet, 150 beraberlik ve 238 yenilgi yaşadı.

Ay-yıldızlılar, 272'si deplasmanda, 275'i Türkiye'de, 89'u ise tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3 tanesi hükmen galibiyet sonucunda 869 gol attı, kalesinde 908 gol gördü.

Bugüne kadar 91 farklı ülke takımıyla mücadele eden milli takım, 636 karşılaşmanın 552'sini Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Hükmen galibiyet ve Kosova maçı

Milliler, 636 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan özel maç, 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

Ay-yıldızlı ekibin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç ise söz konusu tarihte bu ülkenin UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

Vincenzo Montella yönetiminde 19'uncu maç​​​​​​​

Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 19'uncu sınavını Karadağ karşısında verecek.

Montella'nın kulübede yer aldığı ilk 3 karşılaşmayı kazanan Türkiye, sonrasında oynadığı 5 maçta ise galibiyet elde edemedi. Ay-yıldızlı ekip, EURO 2024'ün ilk maçında Gürcistan'ı yenerek galibiyet özlemine son verdi.

İtalyan teknik adam yönetiminde 13'ü resmi, 5'i özel 18 maça çıkan milliler, 9 galibiyet elde etti, 5 mağlubiyet ve 4 beraberlik yaşadı. Rakip filelere 27 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 23 gol gördü.

Türkiye'nin İtalyan teknik adam idaresinde çıktığı maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:

Türkiye ile Karadağ 6. kez karşı karşıya gelecek

A Milli Futbol Takımı, bugün karşılaşacağı Karadağ ile tarihte 6. kez rakip olacak.

İki ülke A milli futbol takımları arasında ilki 2016'da olmak üzere geride kalan 5 maçtan 3'ünü Türkiye kazanırken, 2 maç da berabere sona erdi.

Bu müsabakalarda Türkiye'nin 8 golüne, Karadağ 5 golle cevap verdi.

Son maç Türkiye'nin

Ay-yıldızlı ekip, Karadağ ile son maçını Samsun'da oynadı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki karşılaşmayı ay-yıldızlı ekip 1-0 kazandı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadelede Türkiye'ye galibiyeti getiren golü 69. dakikada İrfan Can Kahveci attı.

İlk maç 2016'da

İki ekip ilk kez, 29 Mayıs 2016'da hazırlık maçında karşı karşıya gelmişti. Türkiye, Antalya'da yapılan maçı Mehmet Topal'ın 90+4. dakikada attığı kafa golüyle kazanmıştı.

Türkiye ile Karadağ arasında 27 Mart 2018'de deplasmanda oynanan özel karşılaşma ise 2-2 sona ermişti. Ay-yıldızlı ekibin golleri Cengiz Ünder ve Okay Yokuşlu'dan gelmişti.

Ay-yıldızlı ekibin, rakibiyle 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 1 Eylül 2021'de İstanbul'da oynadığı maç 2-2 sona erdi. Ay-yıldızlı ekip Cengiz Ünder ve Yusuf Yazıcı'nın golleriyle 2 farklı öne geçmesine rağmen bu üstünlüğünü koruyamadı.

Eleme grubunda aynı yıl Karadağ'ın başkenti Podgorica'da oynanan mücadeleyi ay-yıldızlı ekip Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün golleriyle galip tamamladı. Karadağ'ın tek golü ise Fatos Beciraj'dan geldi.

A Milli Futbol Takımı, Karadağ maçının hazırlıklarını tamamladı

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 6. maçında bugün Karadağ ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, dün Kayseri'de yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

RHG EnerTürk Enerji Stadı'nda teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu.

Isınma hareketleriyle başlayan idman daha sonra basına kapalı devam etti.

Kasık bölgesindeki sakatlığı nedeniyle tedavisine başlanan kaptan Hakan Çalhanoğlu, çalışmada yer almadı.

A Milli Takım kafilesi, dün saat 16.00'da Türk Hava Yolları'na ait uçakla Kayseri'den Karadağ'ın başkenti Podgorica'ya gitti.

Niksic Şehir Stadı'nda oynancak Türkiye-Karadağ maçı, bugün saat 22.45'te başlayacak.

Kaynak: Haber Merkezi